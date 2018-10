Ny meningsmåling: Radikale er stormet frem siden valget Radikale Venstre står i ny måling til 9,6 procent af stemmerne. Danskerne er ved at opdage alternativet til de partier, der følger i hælene på DF, siger Martin Lidegaard (R).

Siden valget har Radikale Venstre hentet en hel del opbakning blandt vælgerne.

Det viser ny Megafon-måling, hvor de står til 9,6 procent af stemmerne og dermed 17 mandater.

»Det er svært at komme ud med de positive politiske budskaber, og det tager tid. Den her måling er tegn på, at det er ved at lykkes for os«, siger Martin Lidegaard (R), udenrigsordfører.

Ved sidste valg fik partiet 4,6 procent af stemmerne, men siden er det gået fremad for Morten Østergaards tropper.

Alternativ til DF-sporet

Partiets fremgang kommer efter, at Morten Østergaard flere gange har slået fast, at han nægter at støtte en S-regering, der er afhængig af DF i udlændingepolitikken.

I en kommentar til målingen siger Martin Lidegaard:

»Mange andre har travlt med at følge Dansk Folkepartis spor, men jeg tror, at danskerne er ved at opdage, at der er et alternativ«.

Mens Radikale Venstre er gået frem, er Socialdemokratiet gået 3,6 procentpoint tilbage siden valget og står nu til 22,7 procent af stemmerne.

Alternativet går tilbage

Samlet set står rød blok til 49,4 procent af stemmerne, mens det for blå blok gælder 46,6 procent.

Nye Borgerlige står til 2,6 procent af stemmerne og har dermed stadigvæk udsigt til at krydse spærregrænsen.

Alternativet, som holder sig udenfor begge blokke, står til 4,1 procent af stemmerne.

Målingen skal ses i lyset af statistisk usikkerhed, som for Radikale Vestre er på to procentpoint. Hvis denne medregnes står partiet til mellem 7,7 og 11,6 procent af stemmerne.

Web- og telefonundersøgelsen er gennemført for TV 2 og Politiken mellem 22.-25. oktober. 1.026 respondenter har medvirket.

Læs mere om statistisk usikkerhed ved meningsmålinger her