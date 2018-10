Efter planer om likvideringer: Den danske ambassadør i Teheran kaldes hjem Danmarks ambassadør i Teheran trækkes hjem, efter at PET tirsdag kunne fortælle, at septembers storstilede politiaktion skyldes et attentat planlagt af den iranske efterretningstjeneste. Regeringen afviser ikke, at der kan komme yderligere sanktioner.

Den danske ambassadør i Teheran hjemkaldes, efter det tirsdag kom frem, at den storstilede politiaktion 28. september skyldes et attentat planlagt af den iranske efterretningstjeneste.

Sådan lyder det fra Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et pressemøde i Udenrigsministeriet. Han kalder det for et »et meget stærkt og usædvanligt diplomatisk skridt at tage«.

Der er dog ikke tale om en permanent hjemkaldelse. Ambassadøren trækkes hjem med henblik på konsultationer. Det betyder, at ambassadøren i Danmark vil blive briefet om, hvordan han skal håndtere situationen, hvorefter han højest sandsynligt igen vil returnere til Iran.

Anders Samuelsen mødes i løbet af de næste dage med sine nordiske kolleger for at diskutere, om Iran skal straffes med yderligere sanktioner. Hvilke sanktioner, der kunne være tale om, ønskede udenrigsministeren ikke at komme nærmere ind på til pressemødet.

»I Danmark fordømmer vi alle former for terror, uanset hvem der står bag«, sagde Anders Samuelsen på pressemødet.

Iransk efterretningstjeneste stod bag

Udenrigsministerens udmelding kommer efter, at Politiets Efterretningstjeneste tidligere på dagen fortalte om den store politiaktion, der 28. september lammede Danmark. Siden da har der været tavshed om den konkrete årsag til aktionen fra politiets og PET's side. I dag kunne PET dog fortælle, at aktionen skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste planlagde et attentat i Danmark.

I den forbindelse er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt for at have sat 'iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark'.

Det planlagte attentat skulle være rettet mod lederen af den iranske gruppe ASMLA, der står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for selvstændighed i det iranske område Ahwaz.

Medlemmer af gruppen i Danmark efterforskes for at have hyldet et blodigt angreb, der i september kostede 25 menneskers liv i Iran, oplyste PET-chef Finn Borch Andersen på tirsdagens pressemøde.

Politikerne fordømmer Iran

Anders Samuelsen er ikke ene om at fordømme Iran. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mener, at »der er tale om en meget usædvanlig og meget alvorlig sag«, mens statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtaler, at Danmark ikke vil acceptere Irans opførsel.

Iran selv afviser alle anklager om attentatplanerne i Danmark. En talsmand fra det iranske udenrigministerium oplyser i en mail til DR og TV2, at der er tale om misinformation.

Talsmanden kaldet det for »et nyt eksempel på den serie af sammensværgelser og planer, som velkendte iranske modstandere står bag for at ødelægge det gode og progressive Iran«.