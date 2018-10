Fik tip om bedrageri for seks år siden: Politiet efterforsker egen brøler i svindelsagen om Britta Nielsen Mistanken mod Britta Nielsen for underslæb i Socialstyrelsen vokser. Politiet efterforskede ved »en beklagelig fejl« ikke et godt tip i 2012.

Svindelmistanken mod den tidligere afdelingsleder i Socialstyrelsen Britta Nielsen for at have bedraget staten for et trecifret millionbeløb tager nu til i omfang. Der kan være tale om et endnu større beløb end hidtil antaget over en endnu længere årrække og med flere mistænkte – samtidig med at politiets rolle i affæren ser ud til at være meget lidt rosværdig.

Bagmandspolitiet lagde i aftes selv kortene på bordet ved at erkende, at en underretning til politiet for seks år siden om, at Britta Nielsen angiveligt havde overført omkring fem millioner kroner fra det daværende Social- og Integrationsministeriet til sin private bankkonto og et hestestutteri, hun var ejer af, ved en fejl ikke blev efterforsket af politiet – men kun sendt videre til Skat som en sag om mulig skatteunddragelse.

Og her blev tråden aldrig samlet op.

Chefen for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale bagmandspolitiet, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, har røde ører og siger til Politiken, at fejlen er »meget beklagelig«, og at bagmandspolitiet nu starter »en tilbundsgående intern analyse af, hvad der skete hos os«.

»Jeg kan frygte, at hvis vi havde reageret korrekt dengang på underretningen, kunne det være ført til, at sagen kunne være blevet opklaret. Det var sådan set korrekt at oversende sagen til Skat, men vi burde også have starte en efterforskning for muligt bedrageri parallelt med det«, siger Morten Niels Jacobsen.

Det er meget beklageligt Statsadvokat Morten Niels Jakobsen

Bagmandspolitiet peger selv på, at siden politiet fik tippet i 2012, har Britta Nielsen ifølge mistanken franarret staten 28 millioner kroner. Og det kunne måske være undgået, hvis politiet havde handlet korrekt.

I det pågældende år 2012 overførte Britta Nielsen ifølge Socialstyrelsen samlet 13 millioner kroner til sig selv fra statens puljeordninger, som egentlig skulle gå til samfundets udsatte.

Morten Niels Jacobsen ønsker ikke at røbe karakteren af det tip, som politiet fik i 2012 i form af en såkaldt hvidvaskunderretning.

»Der er mange svære ting her om tavshedspligt. Men jeg har efter at have kigget på sagsgangene og dokumenterne vurderet, at vi selv skulle have taget sagen op, og at vi kunne have stoppet den hovedmistænkte tidligere«.

Mere end 111 millioner

Derudover oplyser Bagmandspolitiet, at sagen ser ud til at strække sig længere tilbage end 2002, som Socialstyrelsen indtil nu har antaget. Nu kigger politiets efterforskere på Britta Nielsens økonomiske adfærd helt tilbage til 1997. Og dermed kan beløbet, hun kan have svindlet for, også vise sig at være større end de 111 millioner, som det hidtil har været skønnet, påpeger Morten Niels Jacobsen.

Han kan ikke komme ind på, hvad der fører til, at der nu skal sættes politilup hele 21 år tilbage til midten af 90’erne.

»Men når vi nu udvider perioden, skyldes det helt nye oplysninger, vi har fået, og det har vi også sagt til Socialstyrelsen«, forklarer Bagmandspolitiets chef.

I forbindelse med det, Bagmandspolitiet selv kalder »den kritiske gennemgang«, er der desuden dukket yderligere to underretninger om mistænkelige pengeoverførsler op fra september 2014 og august 2016. Politiet understreger, at de sager handler om andre personer end Britta Nielsen.



Morten Niels Jacobsen kan ikke komme ind på, om der er tale om underretninger om nogle af de tre personer, to kvinder og en mand, der allerede er medsigtede sammen med Britta Nielsen i sagskomplekset.

Da Politiken spørger, om de to underretninger vedrører penge fra Socialstyrelsens system, svarer statsadvokaten, at »det kan du ikke umiddelbart slutte«. Men han ønsker ikke at komme det nærmere.

Efter to måneder: Hvor er Britta?

Sagen har været under opklaring i snart to måneder nu. Ifølge Socialstyrelsen blev der i slutningen af august konstateret fejl i udbetalingen af tilskudsmidler. Og i løbet af september blev det klart, at der ikke er tale om almindelige fejl.