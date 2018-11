KL: Støjberg har større gennemslagskraft end Løkke For to måneder siden lød det fra statsministeren, at kommunerne kunne slippe for håndtryksceremonier, men det gør de ikke.

Det vækker forundring og kritik hos KL, at regeringen trods tidligere meldinger fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke vil lade kommunerne slippe for at afholde de kommende ceremonier for nye danske statsborgere.

Ifølge kommunernes forening viser forløbet, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har trumfet statsministeren i sagen.

»Vi kan jo konstatere, at man på ingen måde fra statens side har lyttet til vores høringssvar, og det må vi tage ad notam« lyder det fra formanden for arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalget i KL, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han henviser til et lovforslag, der behandles i Folketinget fredag, og som vil forpligte kommunerne til fremover at afholde ceremonierne for nye danske statsborgere, hvor et håndtryk bliver obligatorisk for at få statsborgerskab.

Det er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der står bag lovforslaget, men det er statsministerens tidligere ord, der havde givet kommunerne forhåbninger om, at de kunne slippe for at stå for ceremonierne.

Protester

Da forslaget i første omgang blev præsenteret for nogle måneder siden, medførte det protester fra en række borgmestre, ikke mindst fra Venstre. Kritikken fik Løkke Rasmussen til på et pressemøde i begyndelsen af september at komme med noget, der til forveksling lignede et løfte til kommunerne.

Han forklarede, at man nu ville sende lovforslaget i høring.

»Og hvis kommunerne har et problem med at danne ramme omkring det her, må vi jo bare finde en anden løsning. Så må det jo være staten, der afvikler de her ceremonier«, sagde han.







Statsministerens ord blev bemærket i KL’s top, og da foreningen efterfølgende sendte sit høringssvar, var det netop med en opfordring til at lade kommunerne slippe for at afholde ceremonierne og i stedet lægge dem »i statsligt regi«.

Thomas Kastrup-Larsen tilføjede dengang over for Politiken, at han nærede forhåbninger om »at Lars Løkke Rasmussen mener, hvad han siger«.





Ikke desto mindre er det altså ifølge lovforslaget, der behandles i dag, fortsat kommunerne, der kommer til at stå for ceremonier og håndtrykskontrol.

Og skulle kommunerne komme i tvivl om, hvordan et håndtryk skal forstås, er der hjælp at hente i bemærkningerne til lovforslaget, hvor det fremgår, at planen er, at en eller flere repræsentanter fra kommunen skal udveksle »et håndtryk med deltagerne uden handske håndflade mod håndflade«.

Ifølge ministeriets vurdering vil kravet ikke stride mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention; blandt andet fordi »et håndtryk indebærer en meget begrænset berøring af håndflade mod håndflade«, og fordi »håndfladen i almindelighed ikke kan betragtes som en særlig intim del på kroppen«, som det formuleres.



Fra KL er Thomas Kastrup-Larsen ikke imponeret:

»Det virker jo til, at symbolpolitik fylder mere end det at få en fornuftig afvikling af det her. Men hvorfor Støjberg i den her sag har større gennemslagskraft end Løkke, det må de jo snakke om i regeringen«.