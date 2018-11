Bech-Bruun gav råd til en af udbyttesagens største spillere

Bjørnholm havde ydet rådgivningen, før han blev partner hos Plesner, men advokatfirmaet ønskede ikke at blive forbundet med rådgivningen, og derfor måtte han forlade firmaet. Nikolaj Bjørnholm har hele tiden hævdet, at han ikke gjorde noget galt i forbindelse med rådgivningen. Advokatrådet behandlede sagen og besluttede »ikke at foretage sig yderligere«, efter at have fået Bjørnholms redegørelse.

Dobbelt problem

For Bech-Bruun handler sagen ikke kun om, hvorvidt det var en rådgivning, firmaet har lyst til at blive forbundet med, men om at oplysningen ikke var fremme i forbindelse med, at Bech-Bruun vandt udbuddet om at stå for den advokatundersøgelse af udbyttesagen, som Folketinget besluttede i december 2016, og som resulterede i en 613 sider lang gennemgang af skandalen præcis et år senere.

I forbindelse med udbuddet fik Skatteministeriet at vide, at Bech-Bruun havde rådgivet om beslægtede problemstillinger, men at de partnere og medarbejdere, som skulle gennemføre undersøgelsen, ikke havde haft noget med det at gøre.



»Nu er det så kommet frem, at man måske har spillet en noget større rolle i forhold til rådgivning end det, de har oplyst os om. Det, synes jeg, ser mærkeligt ud, men nu skal Bech-Bruun have mulighed for at forklare, hvordan det her hænger sammen«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).