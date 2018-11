Mand idømt forvaring for forsøg på voldtægt og drab nær Nuuk

En mand i 20'erne idømmes forvaring ved Grønlands Landsret for to tilfælde af forsøg på voldtægt og drab.

Det oplyser senioranklager og politimester i Grønland Tobias Berg fredag i en pressemeddelelse.

Dommen er en stadfæstelse af Sermersooq Kredsrets dom fra august.

Den gives blandt andet for, at manden i 2017 overfaldt to kvinder med henblik på at voldtage og dræbe dem.

Forvaringsdomme er tidsubestemte og gives til personer, som menes at være så farlige, at det vil være uforsvarligt at sætte en udløbsdato på indespærringen.

Overfaldet fandt sted omkring Radiofjeldet i Nuuk, hvor manden først forsøgte at overfalde én kvinde, står der i pressemeddelelsen.

Kvinden råbte om hjælp, og da en anden kvinde forsøgte at komme hende til hjælp, overfaldt manden så hende.

Hun fik dog kæmpet sig fri og nåede hjem i sikkerhed, hvor hendes forældre fik hevet hende indenfor.

Herefter flygtede manden, som af retten vurderes at have haft til hensigt at voldtage og dræbe begge kvinder.

Manden blev også fundet skyldig i to voldsforhold samt en falsk anmeldelse.

Forvaringsdommen skyldes blandt andet, at han tidligere er dømt for drabsforsøg, oplyser politimesteren.

ritzau