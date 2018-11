Samuelsen til Irans udenrigsminister: Helt uacceptabelt at have en plan om at likvidere en person på dansk jord

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) talte fredag i telefon med den iranske udenrigsminister, Javad Zarif.

»Jeg gjorde det klart, at det er fuldstændigt uacceptabelt, at en iransk efterretningstjeneste havde en plan om at likvidere en person på dansk jord«, siger Samuelsen i et tweet efter samtalen.

»Danmark drøfter fælles reaktioner med dets europæiske partnere, skriver Samuelsen videre.

Samuelsen har tidligere gjort det klart, at han afventer et møde mellem EU-landenes udenrigsministre 19. november, før der meldes noget mere konkret ud.

»Vi har sanktioner i forvejen på nogle områder i forhold til Iran, og det er det spor, vi eftersøger nu. Hvis jeg på forhånd går ind og peger på, konkret hvilket område vi vil gøre det på og på hvilken måde, så tror jeg, at vi afskærer os nogle muligheder«, sagde udenrigsministeren tidligere på ugen.

Samuelsen erkendte dengang, at man skal være tålmodig i sagen, når det handler om det næste skridt.

»Hvis det skal have nogen effekt og være et klart og tydeligt signal, skal det næste skridt foretages i enstemmighed i Europa. Det nytter ikke noget, at vi går enegang, svarede Samuelsen til et spørgsmål om, hvorvidt der ikke er lang tid til 19. november«.

Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, var onsdag til samtale i det iranske udenrigsministerium.

Samtalen fandt sted, få timer inden ambassadøren forlod landet. Han er blevet hjemkaldt til Danmark, hvilket er et af de skrappeste diplomatiske skridt, lande kan tage.

De danske skridt og Samuelsens samtale med den iranske udenrigsminister er reaktion på, at en norsk statsborger med iransk baggrund forleden blev anholdt for attentatplaner i Danmark.

Den anholdte er sigtet for at have sat 'iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark'. Han nægter sig skyldig.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mener, at han var ved at forberede et attentat mod tre iranere, der bor i Ringsted.

ritzau