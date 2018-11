Anholdelsen af svindelmistænkte Britta Nielsen foregik »helt stille og roligt« Efter en udramatisk anholdelse er det nu op til de sydafrikanske myndigheder, om Britta Nielsen skal udleveres til Danmark og i givet fald hvornår.

Den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsen, som er mistænkt for at have svindlet sig til 111 millioner fra Satspuljen, blev tidligt i morges anholdt af betjente fra Interpol i en lejlighed i den sydafrikanske millionby Johannesburg. Hun har været eftersøgt i næsten seks uger.

Politiinspektør Thomas Anderskov Riis, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvordan fandt I frem til lejligheden?

»Vi fandt lejligheden i et samarbejde mellem vores efterforskningsgruppe, som har opereret herhjemme fra Danmark, og så den enhed, der har arbejdet med sagen i Sydafrika. Detaljegraden af det arbejde kan jeg ikke afdække lige nu«.

Er det en lejlighed, Britta Nielsen ejer?



»Det er det for tidligt at sige noget om. Den viden har jeg ganske enkelt ikke«.

Hvordan foregik anholdelsen?

»Som jeg er orienteret, foregik det ganske stille og roligt. Der blev banket på døren, og den blev åbnet. Som sagt, det foregik helt stille og roligt«.

To sigtede er ikke anholdt

Ifølge DR havde Britta Nielsen et større beløb i sydafrikanske valuta, rand, på sig, da hun blev anholdt.

Ved du, hvordan Britta Nielsen stiller sig til en eventuel udlevering til Danmark?

»Nej, det ved jeg ved ikke præcis. Det skal hun have lejlighed til tale med sin forsvarer om«.

Hvad er tidsperspektivet?

»Det er svært at sige. Det er de lokale myndigheder, der afgør, om de ønsker at udlevere og selvfølgelig også, med hvilken hastighed, det kan foregå. Vi har meget respekt for, at det ikke er vores call, det er fuldstændig de sydafrikanske myndigheders afgørelse«.

Nu er to af de mistænkte anholdt. Der er to andre sigtede i sagen. Hvordan forholder det sig med dem?

»Den del af efterforskningen kan jeg ikke komme ind på. Jeg kan bare sige, at der er to sigtede, og de to nyder den retsgaranti, der er ved at være sigtet. Vi har ikke valgt at skride til anholdelse. Det er noget, vi gør, når det skønnes nødvendigt, og det har ikke været nødvendigt for så vidt angår de to«.

Så I ved, hvor de befinder sig?

»Det kan jeg ikke komme ind på«.