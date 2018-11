Massefyringer på Region Sjællands sygehuse: 198 får en fyreseddel Region Sjælland er nødsaget til at fyre 198 ansatte i regionen, for at nedbringe det underskud, som næste års budget varslede. DSR vurderer, at det vil komme til at gå udover patienterne og i værste tilfælde medføre fejl, når sygeplejerskerne nu skal løbe hurtigere.

198 ansatte i Region Sjælland får en fyreseddel. Mange har fået den allerede i dag, mens andre kan se frem til, at den dumper ned i deres e-boks i løbet af onsdagen. Det skriver DR Sjælland. Dermed er antallet af planlagte afskedigelser blevet bragt ned med over 100 stillinger fra de oprindelige 317.

Til trods for at man i Region Sjælland kommer til at se færre fyringer, kommer det fortsat til at have betydning for de tilbageblivende ansatte såvel som patienterne på sygehusene rundt omkring i regionen. Det vurderer Helle Dirksen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd (DSR) i Region Sjælland.

»Arbejdspresset for medarbejderne stiger, og dermed også bekymringerne for hvilke konsekvenser det får for patientsikkerhed og kvalitet«, siger hun og forklarer, at det allerede i dag er svært for sygeplejerskerne at få enderne til at hænge sammen, fordi de skal løbe så stærkt:

»Der er måske observationer, man ikke får gjort rettidigt, man får måske ikke givet medicin på det rigtige tidspunkt og i det hele taget hjulpet patienterne på en kvalificeret måde. Vi forudser, at det nu bliver endnu værre, og at risikoen, for at der sker fejl og utilsigtede hændelser, dermed bliver større«, siger Helle Dirksen.

Derfor hænger det i DSR’s øjne heller ikke sammen, når regionen begrunder fyringerne med et øget antal patienter.

»Når man er færre mennesker til flere opgaver, bliver der jo alt andet lige mere travlt«, siger Helle Dirksen.

Det er især lægesekretærer og sygeplejersker, der har fået varsler om fyringer, men afskedigelserne kommer til at ramme hele organisationen - det vil sige i administrationen såvel som på sygehusene. 100 medarbejdere vil desuden blive tilbudt omplacering og ændrede arbejdsvilkår.

Skal spare 250 millioner

Årsagen til de mange fyringer skal findes i stigende udgifter til behandling af patienter med komplicerede sygdomme samt langt dyrere sygehusmedicin. Regionen har måttet se sig nødsaget til at gennemføre en fyringsrunde for at få næste års budget til at hænge sammen.

Allerede i foråret kunne regionsrådspolitikerne se, at der i 2019-budgettet ville komme til at mangle penge - nærmere bestemt et beløb, der løber op i nærheden af 250 millioner kroner.

Da Region Sjælland tilbage i oktober meldte ud, at de ansatte i regionen skulle forvente en fyringsrunde, forklarede regionsrådsformand, socialdemokraten Heino Knudsen, til Politiken, at:

»Den grundlæggende årsag er, at der har været en enorm opdrift – blandt andet på kræftområdet, hvor vi foretager flere behandlinger. Og så kommer der generelt bare flere patienter, fordi vi kan behandle flere og flere sygdomme. Hele tiden får vi så at sige flere kunder i butikken, og på den måde har stigningen i udgifterne været større end den tilførte økonomi«.

Dertil tilføjede Heino Knudsen, at en længere levetid samt dyrere medicin også er med til at presse sygehusenes udgifter i vejret.

Sæt foden ned

I sommer indgik Danske Regioner og regeringen en aftale, der sikrede, at regionerne næste år får tilført en ekstra milliard kroner til sundhedsbudgettet, hvilket gjorde den røde bundlinje i Region Sjællands 2019-budget mindre ildevarslende rød.

Der manglede dog fortsat 157 millioner kroner, og det er dem, som regionsrådspolitikerne nu vil finde ved de 198 fyringer. I samme omgang besluttede regionen at sløjfe ubesatte stillinger, svarende til 278 årsværk.

I DSR har de en klar opfordring til regionspolitikerne:

»Der bør være nogle regionspolitikere, der sætter foden ned i forhold til økonomiforhandlingen med regeringen. Det håber, at vi de gør næste år, for det gjorde de jo ikke i år«, siger Helle Dirksen.