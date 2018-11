GEUS vil gerne tjekke grundvandet for mange flere pesticider De senere års hovsasager med omfattende fund af pesticidrester i grundvand kan undgås med et nyt system, hvor man kan undersøge grundvandet for hovedparten af de relevante stoffer på en gang.

For et forholdsvis beskedent beløb vil det formentlig være muligt i løbet af tre år at udvide overvågningen af grundvandet for rester af sprøjtemidler til at omfatte hovedparten af de 1.100 aktivstoffer og nedbrydningsprodukter, som kan være relevante. I den nuværende overvågning indgår kun 40 stoffer.

Flere sager med omfattende og uforudsete fund af sprøjtemidler har i de senere år lukket drikkevandsboringer på stribe. Derfor presser vandværkerne på for at få udvidet overvågningen af grundvandet, så man kan undgå flere af den slags hovsasager.

Det konkrete forslag til en næsten altomfattende screening er udarbejdet af Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, der sammen med Miljøstyrelsen står for overvågningen af grundvandet. Overvågningen kan give et varsel om stoffer, der er på vej ned mod det dybereliggende grundvand, hvor vi typisk henter vores drikkevand.

Geus’ forslag bygger på screeningsmetoder og udstyr, der anvendes i medicoindustrien og indenfor retsmedicin. Når det gælder grundvand skal man dog lede efter lavere koncentrationer.

Allerede det første år vil det være muligt at screene for flere stoffer end i dag, men det vil tage flere år at få udbygget systemet til at omfatte størstedelen af de relevante stoffer, siger statsgeolog Claus Kjøller fra Geus.

»Vi ville ikke have foreslået dette system for tre år siden, men udviklingen af instrumenterne er gået rivende hurtigt«, siger han.

Miljøministeriet er interesseret

Til forskel fra almindelige vandanalyser, hvor man leder efter et specifikt stof, kan man tjekke for en meget stor del af de relevante stoffer på én gang via de ’biblioteker’, der opbygges over de enkelte stoffer.

Ifølge et notat fra Geus vil omkostningerne til indkøb af udstyr og opbygning af systemet være på under tre millioner kroner om året i de tre år, opbygningen skønnes at vare. De penge har Geus ikke, hvorimod Geus selv vil kunne finansiere meget af den løbende drift af systemet derefter.

I 2017 begyndte stoffet desphenyl-chloridazon pludselig at dukke op i drikkevandsboringer. Det er siden blevet fundet i koncentrationer over det tilladte i omkring 10 procent af 1.700 undersøgte drikkevandsboringer. Senest er stoffet DMS fundet i en lang række drikkevandsboringer, ikke mindst i hovedstadsområdet. Det har tidligere ikke indgået i hverken overvågningen af grundvand eller i kontrollen af drikkevandsboringer.



De store vandværkers forening, Danva, har tidligere oplyst, at der på mindre end et år er fundet mindst 250 vandboringer med pesticidrester over grænseværdien. På et normalt år regner Danva med, at forurening lukker omkring 30 boringer.

I Miljø- og Fødevareministeriet, som har ansvaret for beskyttelse af grundvandet, er der interesse for forslaget. Men heller ikke ministeriet har penge til at finansiere det.

»Ifølge de faglige vurderinger, jeg har modtaget, er det et relevant instrument, som vi rigtig gerne så, at man kunne finde en måde at få fremmet på. Men vi har ikke haft mulighed for at prioritere det i forhold til den kommende finanslov«, siger afdelingschef i ministeriet Jakob Møller Nielsen.

Danva finder forslaget fra Geus spændende, oplyser seniorkonsulent Claus Vangsgaard, men er usikker på, om det kan nå at blive fuldt implementeret på tre år.