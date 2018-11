Anden halvleg: Til kolbøttefest med voksenbabyerne

Syv mennesker hopper fra side til side som velvoksne gummibolde på det grønne gulv i medborgerhuset Prismen på Amager. I hænderne holder de imaginære skistave, mens blik og retning holdes fremad.

Indrømmet, vi var faktisk 8, men jeg skulle tage billedet. Og indrømmet, jeg er en voksenbaby, der efter snart 20 år med hård yngelpleje har tid til skøn unytte. Ski, vinterbad, kajak, fitness, kor.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra ’Anden halvleg’ her



For ligesom man i kormusik har en cæsur, en vejrtrækning, der markerer overgangen til en ny frase, har man i et livsforløb en stor indånding efterfulgt af et lettelsens suk, når man ikke længere skal tage fridage på grund af øjenbetændelse eller juleklip i børnehaven, der altid starter klokken 14.30.

Ikke sådan at forstå, at jeg er ligeglad med mine børn. De er bare i skyen. Ligesom mine fotos, mails og min bank.

Af og til kommer der en melding på vores fælles messengergruppe om, hvorfor de ikke kan komme hjem og spise. Eller et påkrav om penge til sandwich. Eller at en mangler sit pasnummer, fordi der skal købes flybillet.

Nogle gange jeg kan se, at der er logget ind på en ny computer via deres googlekonto. Så skriver jeg bekymret, om det er dem, der har brugt kodeordet? Af og til svarer de også.

Kolbøtter og natursutter

I Prismen kigger børnene forundret, da vi indtager deres madras for at lave kolbøtter. Det er svært at komme hele vejen rundt. Flere af os ruller skævt ud over en skulder, så vi ramler ind i hinanden. En af børnene siger:

»I er ikke særlig gode til det«.

Vores træner Henrik Pallesen finder mobilen frem og viser os amerikaneren Ted Ligety, måske verdens bedste alpinskiløber. Vi ser topatleten ligge hen over pisten med yderskien langt fra sig, mens inderskiens hofte er to centimeter over sneen.

»Han bruger hele fodens tripod. Tænk på de tre punkter, I har under foden. Der er to punkter under forfoden lige under storetå og under lilletå, og så er der hælen. Mærk jordforbindelsen, mærk styrken op igennem knæ og hofte«.

Vi står alle sammen og svajer på det grønne gulv, mens vi ligesom Grundtvig længes mod langt højere bjerge.

Nede i salen er småbørnsfamilierne til loppemarked med autostole, voksiposer, flaskevarmere og sutter af naturgummi. Men en skønne dag, kære samvittighedsfulde forældre, vil også jeres børn blot være en outlookaftale i skyen.

»Nåh, hvordan gik det så med din tripod i dag?«

Spørger min kone, da jeg kommer hjem. Og det skulle komme fra hende, der lige har tilbragt en hel weekend på et strikkemaskinekursus.

Faktisk har vi begge nu så travlt, at vi var nødt til at udskyde vores 23-års middag en måned. Men hey hey, hvem tæller , når man har det sjovt?



Og regningen? Den sender vi til ungerne over MobilePay. Det manglede da bare andet.