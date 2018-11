Ville besøge familien: Dansk statsborger anklaget i Tyrkiet for terrorstøtte

Folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen (S) mener, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) prøver at mørkelægge sagen om den 52-årige AK, som 31. oktober blev anholdt i Istanbuls lufthavn i Tyrkiet, netop som han skulle om bord på et fly til Danmark.

AK, hvis fulde navn er Politiken bekendt, er en dansk statsborger med kurdiske rødder, til daglig buschauffør i København, som var på vej hjem efter et familiebesøg i Tyrkiet, hvor han oprindelig stammer fra.

Ifølge flere tyrkiske medier er AK angiveligt anklaget for politisk aktivitet i Danmark vendt mod Tyrkiet. Lars Aslan Rasmussen siger, at han flere gange har spurgt det danske Udenrigsministerium om sagen uden at få konkrete svar.

»For første gang i flere år er en dansk statsborger røget direkte i fængsel i Tyrkiet anklaget for politisk aktivitet i sit hjemland, Danmark. Men sagen er mørkelagt. I bedste fald af ligegyldighed og i værste fald med vilje. Der sidder en dansker anholdt, som åbenbart ikke har gjort noget ulovligt. Hvorfor kan de danske myndigheder ikke bare fortælle mig, om han har det godt, og om vi har taget sagen op med Tyrkiet«, siger Lars Aslan Rasmussen.

Dagen efter AK’s anholdelse i lufthavnen fortæller flere tyrkiske medier, at den tyrkiske efterretningstjeneste angiveligt har overvåget ham i Istanbul, siden han ankom 16. oktober.

Avisen Milliyet beskriver, hvordan AK blev fængslet for at have »stået bag forskellige aktiviteter i udlandet med det formål at sikre finansiel støtte til PKK«, som er det militante kurdiske arbejderparti. PKK optræder på EU’s terrorliste.

En anden avis, Haberler, gengiver et billede med AK og op mod 40 andre personer, som er forsamlet på et fællesfoto i en sportshal i Valby under et fuldstændig legalt medlemsmøde i Feykurd, der er en sammenslutning af kurdiske foreninger i Danmark. Avisen har nummereret personerne på billedet, forstørret et foto af AK og skriver, at han er en del af »pro-PKK-finansielle aktiviteter« i Danmark.

AK er tilsyneladende anbragt i Maltepe Fængsel i Istanbul.

Ingen svar

Lars Aslan Rasmussen spørger i en mail 5. november Udenrigsministeriet, om det har protesteret over for de tyrkiske myndigheder? Om ministeren mener, at der er hold i anklagerne mod AK?

Han tilbyder, at svarene kan være fortrolige. Da han efter små to uger ikke har modtaget svar, beslutter han at stille spørgsmålet direkte til udenrigsminister Anders Samuelsen i folketingssalen onsdag 14. november.

Samuelsen svarer her kortfattet, at han har tavshedspligt i forhold til konkrete sager. Samt at »fængslingssager håndteres af Borgerservice i tæt samarbejde med konsulatet, og sagernes gang følges og vurderes løbende«.

Lars Aslan Rasmussen tolker svarene som et udtryk for berøringsangst over for Tyrkiet.

»Hvis der spredes billeder af dig, og du er dømt skyldig på forhånd i statskontrollerede medier, så er man da nødt til at protestere fra dansk side. Uanset hvilket land man taler om«, siger han.

Politiken har bedt udenrigsminister Anders Samuelsen om en kommentar til sagen, men ministeriet er imidlertid ikke vendt tilbage med svar.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at en dansk statsborger er tilbageholdt i Tyrkiet, men at man har tavshedspligt i personsager.

Regimet slår hårdt til

Siden kupforsøget mod Tyrkiets præsident Erdogan i 2016 er flere danske statsborgere med baggrund i Tyrkiet og tyrkiske statsborgere med fast ophold i Danmark blevet tilbageholdt under besøg i landet. Andre er blevet nægtet indrejse. Det har ikke været muligt at få aktuelle tal fra Udenrigsministeriet, men ministeriet har tidligere i år oplyst, at man har kendskab til en »håndfuld« verserende sager.

Ifølge Deniz B. Serinci, redaktør af den dansk-kurdiske netavis Jyian og forfatter til bogen ’Fængslet i Erdogans Tyrkiet’ har cirka 10 kurdiskdanskere været fængslet under ophold i Tyrkiet siden 1995’erne.

Sidste år blev en kurdiskdansk statsborger og skolelærer tilbageholdt med udrejseforbud gennem længere tid. I sommer flygtede en anden danskkurder fra Tyrkiet via en menneskesmugler efter at have været anklaget for terrorstøtte.

»Meget tyder på, at vi er inde i en periode, hvor det tyrkiske regime slår hårdt til«, siger Deniz B. Serinci.

Ifølge Amnesty er landet præget af overdreven magtanvendelse, svækket retssikkerhed, tilfælde af tortur i fængslerne og begrænset pressefrihed.

I København kan AK’s hustru, Roza, som ønsker at være anonym, ikke ringe til sin mand. Hun har kun få oplysninger i sagen. AK har fået en advokat i Tyrkiet. Konsulatet har oplyst Roza om de tyrkiske myndigheders sigtelse om PKK-støtte mod hendes mand. Konsulatet kan ikke gøre yderligere i sagen nu andet end at besøge ham.

»Jeg er på bar bund i det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage fat i, og jeg kender ikke retssystemet dernede. Jeg har fået at vide, at han kommer for en dommer, og at der bliver en retssag i januar«, siger hun.