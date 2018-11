Der er en grøn bevægelse i gang: Hver anden dansker vil skrue ned for CO2-udledningen

Mange danskere har en forestilling om, at vi ligger solidt i den grønne verdenselite. Vi er det cyklende folk. Vi opfandt den 3-vingede vindmølle, der går sin sejrsgang over hele verden. Og København er den mest klimavenlige hovedstad på denne planet.

Dette glansbillede krakelerer, når man ser på, hvor meget drivhusgas hver enkelt dansker udleder sammenlignet med andre verdensborgere. Her ligger danskerne i verdens top-10 med en udledning på 17 ton CO 2 om året per person, mens en inder kun har et udslip på cirka 1 ton.

Serie Vores klima Det er ikke for sent at bremse den globale opvarmning og redde kloden. Men vi har kun 12 år til at halvere CO2-udledningen ifølge FN’s klimapanel. Serien ’Vores klima’ tager temperaturen på vores forbrug og bidrager med nye ideer, guide til løsninger og viden om, hvordan vi kan ændre vores liv i en mere klimabevidst retning. Hvor meget kan vi selv gøre og i fællesskab? Følg med frem til jul.

Men en række alarmerende nyheder det seneste år har tilsyneladende gjort indtryk. Hver anden dansker er nu indstillet på at skære i sin CO 2 -udledning, viser en spørgeundersøgelse, Megafon har foretaget for Politiken. 49 procent siger, at de i løbet af det seneste år er blevet ’mere’ eller ’meget mere’ indstillet på at begrænse deres personlige CO 2 -fodaftryk. Andre 49 procent vil fortsætte, som de allerede gør.

Folks bevidsthed er blevet skærpet af den varme sommer og mediernes fokus på den, mener klimasociolog ved Københavns Universitet Anders Blok, som gennem sin forskning blandt andet følger civile fællesskaber omkring klima, fødevarer og biodiversitet, og noterer sig, hvad forbrugere siger, og hvordan de handler.

»Vi har 40-50 procent, som siger, at de er blevet mere indstillet på at gøre noget ved deres klimaaftryk. De følger en tendens, som i øjeblikket er stabilt opadgående for en del af befolkningen. Det er ikke en revolution, men en evolution«, siger Anders Blok.

Mange af deltagerne i undersøgelsen siger, at de allerede har skåret eller vil skære ned på strømforbrug, tøjindkøb eller oksebøffer, viser undersøgelsen. Og det er ret nyt, at der kommer handling på bekymringerne, påpeger sociologen.

»Mange er klimapolitisk apatiske. Man har en opsparet handlingsparathed, men man kan ikke se, at nogen gør noget og kan ikke se, hvad man kan gøre. Nu er der skabt handlingsmuligheder, man ser folk gå op i madspild og tilslutte sig dem, der spiser mindre kød«, siger Anders Blok.

Stefan Gaarsmand Jacobsen, der er adjunkt i global og transnational historie på RUC, har det seneste år arrangeret underskriftsindsamlinger blandt danske forskere med krav om politisk handling på klimaområdet. Danskerne har stadig ikke forstået alvoren, mener han – så ville endnu flere være klar til at skære i udslippene – men tallene peger på, at det lysner.

»Klimasagen går i retning af at blive en folkebevægelse«, siger han. »Vi ser en række politiske fællesskaber: Den Grønne Studenterbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Citizen’s Climate Lobby. Det giver et boost til klimabevægelsen ’fra neden’. Det kan også få de store miljø-ngo’er til at engagere sig kraftigere i kampen for en stærkere dansk klimapolitik her og nu. Utilfredsheden med den politiske kurs er til at spore på flere niveauer af civilsamfundet«.

Det kan være nemt at afvise løfterne om kommende adfærdsændringer som drømmeri. Men mange danskere fortæller til Megafon, at de allerede har ændret adfærd det seneste år.

41 procent sorterer deres affald mere, og 32 procent smider mindre mad ud. 25 procent har skåret i kødforbruget, 21 procent sparer mere på strømmen, 20 procent har øget deres genbrug, og 14 procent køber færre forbrugsvarer.

Vi har langt igen

»Der er dog også meget at skære i. Siden 2014, da den grønne tænketank Concito sidst gjorde det store regnearbejde at anslå danskernes CO 2 -fodaftryk, er det tårnhøje forbrug kun vokset«, påpeger programleder Michael Minter fra Concito: »Økonomien er i vækst, og flere er kommet i arbejde«.

Blandt andet rundede antallet af biler tidligere i år en rekord med over tre millioner på vejene, og i dag forventer detaileksperterne, at salget af tøj, møbler og forbrugerelektronik sætter rekord på Black Friday. Også flytrafikken sætter nye rekorder, så der i oktober kom 2.723.353 passagerer gennem Københavns Lufthavn, 4 procent flere end året før.

»Vi er rige, og vi har en meget materialistisk livsstil. Vi køber meget tøj, boliginventar, byggematerialer og biler, og det område udgør den tungeste CO 2 -post efter belastningen fra samfundets infrastruktur«, siger Michael Minter.

Forbruget af varer stod i 2014-undersøgelsen i gennemsnit for 4,5 ton per dansker, fødevarer for 3 ton, energi til el, varme og brændstof til bilen for 2,5 ton, kommunikation og underholdning for 1 ton, private flyrejser 1 ton og det offentlige forbrug på veje, skoler, sygehuse, forsvar og administration belaster med 5 ton.

Men klima er en abstrakt størrelse, og derfor er forbrugerne mere optaget af deres egen sundhed – og af plastik, som er det nyeste emne inden for miljøbekymring, påpeger Jakob Lamm Zeuthen, som er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv.

»Vi kan se i forskellige undersøgelser, at folk er stigende bekymrede over klimaet, men at de er forvirrede over, hvad der virker. Er det at affaldssortere eller at skære ned på plastik? Der kan jeg godt savne nogle konkrete mærker eller andre enkle råd, der kan hjælpe folk i hverdagen«, siger Jakob Lamm Zeuthen, som fortæller, at Dansk Erhverv arbejder på at få klima ind i mærker som for eksempel miljømærket Svanen.