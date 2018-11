Portræt: Nedim Yasar forlod bandelivet og blev radiovært. Nu er han dræbt af skud Nedim Yasar blev skudt ned i Nordvestkvarteret efter en bogreception. Han havde skrevet som sin vej ud af kriminaliteten.

Nedim Yasar prøvede at skabe et liv uden for de kriminelle kredse, han var vokset op med. Det indhentede ham mandag aften. Han blev skudt ned på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.