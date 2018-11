Guide: Spring ud i aktiekøb på nettet - kom i gang med 100 kroner Online platforme gør det nemt at handle med aktier. Du kan gøre det let og hurtigt fra din smartphone.

Flere og flere danskere springer ud i at investere deres penge i aktier, herunder på forskellige digitale platforme, lyder det fra Dansk Aktionærforening.

»Vi lever i en tid, hvor det koster penge at have penge stående i banken. Det har fået mange til at arrangere sig i at købe aktier«, siger Mikael Bak, der er direktør for Dansk Aktionærforening.

Foreningen oplever en støt medlemsfremgang, og samtidig er fremkomsten af flere brugervenlige online børshandelsplatforme med til at gøre det lettere for privatpersoner at handle på børsen.



»Det er blevet tilgængeligt og nemt, idet du kan sidde og handle aktier på din smartphone, når du vil«, siger han.

Aktieinvesteringerne sker typisk enten gennem den lokale bank, hvor man betaler for at få nogle aktieanalytikere til at investere for sig, eller gennem de mange digitale børshandelsplatforme, som de seneste år er dukket frem. Herhjemme har alle store danske banker udviklet deres egne handelsplatforme, hvor private selv kan købe og sælge.

Dansk Aktionærforening har netop kåret »Årets børsmægler«, som er en kåring af den bedste online handelsplatform til at handle aktier, på baggrund af en brugerundersøgelse blandt aktionærforeningens medlemmer. Kun de seks børshandelsplatforme med flest bedømmelser af medlemmerne gik i finalen.



Skandinaviske Nordnet fik førstepladsen sammen med hollandske Degiro, som blev tilgængelig i Danmark for kun få år siden. Degiro vandt sidste år førstepladsen, mens Nordnet har vundet de foregående ni år.

De to platforme er ifølge kåringen bedst på hver deres parametre. Nordnet scorer højest, når det gælder service og brugertilfredshed, mens Degiro er bedst på prisen og giver adgang til flest børsmarkeder rundt i verden.

Kom i gang med 100 kroner

Sarah Ophelia Møss, stifter af Ophelia Invest og Forlaget Penge, var indtil for to år siden helt uindviet i aktiehandel, men blev bidt af det, og nu har det grebet om sig.

Derfor rejser hun i øjeblikket rundt i Danmark og holder foredrag om, hvordan man starter med at købe og sælge aktier, samtidig med at hun driver facebookgrupperne Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark.

»Du behøver ikke have mere end 100 kroner, som du gerne vil investere i aktier, før du kan komme i gang. Så lærer du også teknikken at kende, mens du starter med at købe og sælge for små beløb«, siger hun.

Hun bruger i stor stil Nordnet og Degiro, samt en tredje platform Saxo, når hun handler med aktier. Saxo var ikke blandt de seks i finalen til at vinde »Årets børsmægler« hos Dansk Aktionærforening.

»De kan allesammen noget«, fortæller hun.

Hun vurderer de tre på følgende måde:





1 Nordnet:

»For det første, så indberetter Nordnet dine køb og salg til Skat automatisk, hvilket de fleste danske platforme gør, og det er dejlig nemt. Du har adgang til omkring ti børsmarkeder, herunder Danmarks fondsbørs, Nasdaq, de skandinaviske børsmarkeder og USA og Canada.«

»Der er dog et lille ’men’, at hvis du handler på minibørserne, så skal du stadigvæk selv indberette til skat, og det glemmer mange. Alle lande har en hovedbørs for de største selskaber – i Danmark hedder den Nasdaq – men op til flere minibørser. Danmark har eksempelvis to, Sverige har tre. Og her skal du selv huske at indberette«.

»Nordnet er ikke den billigste platform at købe og sælge fra. Det koster f.eks. 80 kroner i kurtage (som er et gebyr til platformen, når du køber og sælger), hvis jeg vil købe eller sælge for 10.000 kr. Facebook-aktier, hvor det f.eks. kun koster 9 kroner et andet sted«.

2 Degiro:

»Det er en hollandsk platform, og den giver adgang til køb og salg på alle aktiemarkeder over hele verden. Men her skal du altså selv indberette sine køb og salg til Skat«.