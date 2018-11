Rekord: Rekord: 400 bandemedlemmer sidder bag lås og slå på de dyreste pladser Bandefolk lægger beslag på mange ressourcer i fængslerne, siger formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, der oplyser, at et rekordhøjt antal er spærret inde. Han håber, at drabet på Nedim Yasar ikke vil afholde kriminelle fra at forlade grupperingerne.

Trods skyderier i gaderne og drabet på det tidligere bandemedlem Nedim Yasar, så har der aldrig før været så mange medlemmer af kriminelle bander bag lås og slå, som der er i øjeblikket.

Lige nu er der ifølge tal fra Kriminalforsorgen omkring 400 personer fra bander i topsikrede fængsler. For bare fem år siden var tallet cirka 100. Det oplyser Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet, som organiserer uniformeret personale i fængslerne. Tallet dækker både varetægtsfængslede og personer, der afsoner en dom.

»Selv om det er ulykkeligt, at Nedim Yasar måtte betale med sit liv for sin åbenhed, så tolker jeg tallene i den retning, at politiets strategi om at jage det kriminelle miljø væk fra gaderne har virket. Medlemmer af Loyal To Familia, Brothas og andre grupperinger fylder godt op i fængslerne, hvor de lægger beslag på store ressourcer. De sidder på de dyreste pladser, og vi bruger vel omkring 30-35 procent af ressourcerne på 10 procent af de indsatte. Det er farlige folk, hvoraf mange efterstræber personalet. Derfor er vi typisk fem ansatte til stede, før vi åbner døren ind til en af dem«, fortæller Kim Østerbye.

Bandemedlemmerne sidder i Enner Mark Fængsel, Storstrøm Fængsel og Vestre Fængsel. Om det er folk indefra, som har beordret Nedim Yasar likvideret, kan Kim Østerbye ikke udtale sig om, men han konstaterer, at bandemiljøet »er råt og ubarmhjertigt«. Nogle lykkes med at træde ud af en bande ved at lave en aftale med banden om det, mens andre forlader grupperingen uden tilladelse. Det indebærer en risiko for dem, uanset at de bliver beskyttet og flytter til en hemmelig adresse, siger Kim Østerbye.

Havde ikke sin alarmtelefon med

Nedim Yasar var i en årrække medlem af en af de københavnske bander, Los Guerreros, der fungerede som håndlangere for Bandidos. Han trådte ud af gruppen og kom med i et exitprogram for at få et liv uden kriminalitet. Han var medvært på et kriminalmagasin på Radio 24syv, frivillig i Ungdommens Røde Kors og var ved at uddanne sig til pædagog. Den 31-årige mand blev skudt ned, da han sad i sin bil efter en reception for den bog, han udgiver i disse dage under titlen ’Rødder’. Bogen handler om hans kriminelle fortid og vej ud af bandemiljøet.

Ved bogreceptionen på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter var der ikke politi til stede, men Københavns Politi har oplyst, at Nedim Yasar efter tidligere trusler på hans liv blev forsynet med en alarmtelefon, som han dog ikke havde på sig mandag aften, da han blev dræbt.

I Fængselsforbundet siger Kim Østerbye, at spørgsmålet er, om det overhovedet er realistisk at beskytte et menneske 100 procent, når man som Nedim Yasar har valgt at »eksponere sig selv«.

»Han gik foran med et godt eksempel og viste, at der er en vej ud af kriminaliteten. Men det er tydeligt, at det har irriteret miljøet, at han har fortalt om sin fortid. Jeg betragter drabet som en hævnaktion. Det vil selvsagt være enormt ressourcekrævende, hvis man skal mandsopdække en person i døgndrift, og det må være op til politi og politikere, om det kan lade sig gøre i praksis«, siger Kim Østerbye:

»Jeg håber virkelig ikke, at drabet får andre til at afholde sig fra at forlade banderne«.