Rollemodellen og skurken viser vejen frem i kampen mod banderne

Der var en god nyhed og en frygtelig nyhed fra den betændte bandeverden i går.

Den gode nyhed var, at Højesteret omgjorde Østre Landsrets beslutning og dømte Shuaib Khan, lederen af banden Loyal to Familia, til ubetinget udvisning af Danmark i 6 år.

Det er i den grad fortjent. Khan er blevet straffet 13 gange for nogle af de alleralvorligste forbrydelser, og han har ifølge politiet et hovedansvar for bandekrigen, der sidste år hærgede København.

At Højesteret udviser ham, viser, at domstolen har indset alvoren af bandeproblemet og lyttet til politikernes opfordring til strengere straffe.

Den ubetingede udvisning er ikke et knæfald for politisk pres eller populisme, men en helt rimelig reaktion over for en mand, der i den grad igen og igen har demonstreret, at han ikke har nogen interesse for eller ønske om at blive en del af det danske samfund. Bravo.

Tragedien var drabet på Nedim Yasar.

Modsat Khan viste Yasar, at der er en vej ud af bandehelvedet, hvis bare man vil det nok. Ikke bare havde Yasar selv vristet sig løs og var ved at uddanne sig til pædagog, han forsøgte at vise andre vejen som medvært i programmet ’Politiradio’ på Radio24syv og i den netop udkomne bog ’Rødder’ om hans liv. Nedim Yasar var en helt, en rollemodel, og det er ubegribelig trist, at han mandag aften som tak blev mejet ned på åben gade. Om myndighederne har svigtet i beskyttelsen af ham, er det for tidligt at sige noget om, men det er helt korrekt og godt, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har annonceret, at de såkaldte exitprogrammer, som Nedim Yasar var inde i, skal gennemses.

Shuaib Khan og Nedim Yasar var modsætninger. En skurk og en rollemodel.

På den måde viser de også vejen frem, når det gælder kampen mod bander. På den ene side kræver det hårdhed af staten – strenge straffe og udvisning, når det er muligt.

Men samtidig er det altafgørende at holde døren åben for dem, som gerne vil ud af banderne. Dem, der som Nedim Yasar bliver klogere og gerne vil deltage og bidrage til samfundet snarere end snylte på det. Dem skal vi give plads til, hjælpe og tydeligvis blive bedre til at passe på. Nedim Yasar viste vejen frem i sit liv. Hans tragiske død må ikke få andre til at vige tilbage fra at forlade bandernes mørke verden.

mr