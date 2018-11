Danmarks første kvindelige USA-ambassadør: »Det er et godt signal at sende til kvinder, omverdenen og USA« Lone Dencker Wisborg bliver Danmarks første kvindelige ambassadør i USA. Hun glæder sig og vil gerne sende et signal til andre kvinder om, at man kan, hvis man vil og stiller sig frem.

Når Lone Dencker Wisborg 1. april 2019 trækker i arbejdstøjet på ambassaden i Washington D.C., får Danmark sin første kvindelige ambassadør i USA. Wisborg kommer fra en stilling som direktør for ressourcer og udvikling i Udenrigsministeriet, og med sig har hun sin 15-årige søn og tre hunde, to af racen cavalier og en granddanois.

»Jeg elsker, når der sker noget nyt, så jeg glæder mig, og det hele er spændende. Min søn glæder sig også helt vildt, næsten endnu mere end jeg gør, så det er jo meget privilegeret. Han er allerede ved at kigge på skoler og amerikanske biler«, siger Wisborg.

Den 52-årige kvinde, der oprindeligt er fra Brønderslev i Nordjylland, kan godt lide, at tingene ikke altid er, som de plejer. Det gør, at man lever meget mere intenst, mener hun.

Og netop variationen afspejles i Wisborgs cv: Hun har blandt andet arbejdet med sikkerhedspolitik, udsendelse af danske soldater i internationale operationer, Nato, og alt i alt tæller hendes karriere mere end tyve år i Udenrigsministeriet.

Man kan, hvis man vil og stiller sig frem

Hun har været både ambassadør i Madrid, souschef på ambassaden i Warszawa og 1. ambassadesekretær i Tallin. Posten som ambassadør i USA er en drømmepost for Lone Dencker Wisborg.

»USA er et stort land. Det er vores sikkerhedsgarant og et land, hvis udenrigspolitik spiller en kæmpe rolle i verden, og som Danmark har stor samhandel med. Derfor er det en enorm ære at få posten som ambassadør i USA«, siger hun.

Når man skal være første kvinde på en post, der hidtil kun har været besat af mænd, mener Lone Dencker Wisborg, at det er vigtigt at gå til opgaverne, som alle andre ville have gjort. Vi skal udnytte den kvindelige talentmasse, vi har i Danmark, og det er vigtigt, at også det kvindelige køn er repræsenteret på samfundets topposter.

»Jeg går selvfølgelig ud fra, at jeg er valgt på grund af mine evner, men jeg synes, at det er et godt signal, også til andre kvinder, om, at man kan, hvis man vil og stiller sig frem. Og det signal vil jeg gerne medvirke til at sende til omverdenen og til amerikanerne: at sådan er det selvfølgelig i Danmark«, siger hun.

Plan A og plan B

Den reelt største udfordring bliver at opbygge et netværk så hurtigt som muligt. For det netværk har man brug for, allerede før man starter. Wisborg mener, at hun har et godt politisk overblik og tror på, at hun vil være i stand til at fremføre danske interesser og styrker over for amerikanske partnere – og påvirke dem. Derudover ser hun sig selv som en god netværker og leder.

»Det sjoveste ved at være ambassadør er, at der er så mange forskellige områder, man kan kaste sig over. Men der er ingen tvivl om, at amerikansk politik – både indenrigs og udenrigs – og at hjælpe danske virksomheder til bedst mulige vilkår på det amerikanske marked er noget af det, jeg ser rigtig meget frem til«.

Og hvis det hele ender med ikke at gå, som Lone Dencker Wisborg vil, har hun hele sit liv haft en særlig plan B.

»Så vil jeg åbne en hundekennel i Jylland. Det er lidt en kontrast, men det har altid været mit livs plan B, og jeg har allerede tre hunde, så jeg er godt på vej«, siger hun.