Anklage: Fire mænd krævede beskyttelsespenge af restauratører Tre restauratører blev opsøgt af en gruppe mænd, der krævede beskyttelsespenge og forsøgte røveri.

I april blev tre restauratører opsøgt af fire mænd, der med grove trusler forsøgte at få restauratørerne til at betale beskyttelsespenge.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens påstand, når de fire mænd på 18, 18, 19 og 24 år i næste uge tager plads på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Ifølge anklageskriftet troppede tre af mændene op i en restauration i Høje Taastrup den 9. april om eftermiddagen.

Her sagde den 24-årige blandt andet, at de 'ville brænde restaurationen ned, hvis ikke (restauratøren) hver måned betalte dem 5000 kroner'.

Kort efter opsøgte de alle fire ifølge tiltalen en anden restauration i Høje Taastrup, og også her forlangte de at få 5000 kroner om måneden.

Restauratøren fik at vide, at det var den 24-åriges 'område', og at de havde en pistol. Også her truede de med at brænde restaurationen ned, hvis indehaveren ikke betalte.

Dagen efter dukkede de igen op i de to restaurationer, hvor de gentog både trusler og krav, hedder det i anklageskriftet.

Den 11. april opsøgte tre af mændene en tredje restauratør i Taastrup.

Her lød beskeden ifølge anklagemyndigheden: 'Du har to muligheder, enten betaler du 5000 kroner om måneden, eller også lukker du butikken'.

Samme dag opsøgte de ifølge tiltalen for tredje gang en af restaurationerne i Høje Taastrup.

Her fortalte den 24-årige restauratøren, at han 'havde en kniv og ville slå (restauratøren), hans kone og deres to børn ihjel', hvis han ikke betalte.

Tre dage senere - den 14. april - havde de tilsyneladende tabt tålmodigheden med restauratøren, som de forsøgte at true til at udlevere dagens omsætning.

De fik dog ikke udleveret pengene. I stedet dukkede politiet op.

Foruden afpresning, trusler og røveriforsøg er den 19-årige tiltalt for en stribe forhold, der blandt andet drejer sig om indbrud, våbenlov og handel med hash.

Sagen er rejst som en nævningesag, og det betyder, at anklagemyndigheden vil kræve en straf på mindst fire års fængsel.

Der er ikke rejst tiltale efter den såkaldte bandeparagraf, da politiet og anklagemyndigheden ikke mener, at der er tale om bandekriminalitet som sådan.

»Men vi mener alligevel, at det er organiseret i en grad, så vi har inddraget straffelovens paragraf 286«, siger senioranklager Morten Frederiksen fra Københavns Vestegns Politi.

Strafferammen for afpresning er halvandet års fængsel. Men ifølge paragraf 286 kan straffen stige til fængsel i seks år, hvis der blandt andet 'er tale om systematisk eller organiseret afpresning'.

ritzau