Kunstige hofter, kobberspiraler og pacemakere: Ingen har styr på medicinsk udstyr i tusindvis af danskeres kroppe

Et syntetisk net blev i 2012 indopereret i Kate Kristmundssons underliv for at hjælpe hende af med generne fra en nedsunket blære. Til at begynde med lod det såkaldte mesh-implantat til at virke efter hensigten. Men efter to år begyndte de første gener at melde sig. Forsnævringer i skeden har siden givet hende smerter og gjort, at den 57-årige sygeplejerske ikke længere kan have sex med sin mand.

»Nettet føles som et armeringsnet, lige så stenhårdt som beton. Man bliver lidt forskrækket og tænker, at det har man siddende inde i sin krop. Jeg tænker, at det også er derfor, jeg hele tiden har ondt«, siger Kate Kristmundsson, der foruden daglige smerter fra hoften og ned ikke har udsigt til at få sin seksualfunktion tilbage.

I 2016 – to år efter at producenten havde trukket implantatet tilbage fra det danske marked – blev omkring halvdelen af det syntetiske net fjernet fra Kates underliv. Nettet af materialet polypropylen var vokset gennem slimhinden i hendes skede.

Mesh-implantaterne skaber langtfra komplikationer for alle patienter. Men de er eksempler på medicinsk udstyr, der i vid udstrækning er kommet på markedet og ind i patienters kroppe uden forudgående kliniske tests, der beviser deres effekt og sikkerhed. Der stilles anderledes grundige dokumentationskrav til lægemidler.

Af en e-mail sendt fra Tysklands EU-repræsentation i Bruxelles til den danske i marts 2016 fremgik det, at 90 procent af det mest risikable medicinske udstyr er kommet på markedet i Europa uden på forhånd at være klinisk testet på mennesker.

Hverken Lægemiddelstyrelsen eller brancheorganisationen Medicoindustrien anfægter det tal.

»Vi kan ikke pege på alternative tal for denne andel«, siger Medicoindstriens direktør, Peter Huntley, i et skriftligt svar til Politiken.

Professor, dr.med. Gunnar Lose repræsenterer Lægevidenskabelige Selskaber i Udvalg for Medicinsk Udstyr, der bistår regeringen med ekspertise. Han siger, at som sikkerheden og kontrollen er i dag, svarer eksempelvis indføring af et mesh-implantat til at sende patienter ud i et minefelt: I de fleste tilfælde går det godt, men for nogle går det alvorligt galt.

»Når vi som læger sidder og uddeler medicin, er vi ret sikre på, at det er helt o.k. For det bygger på evidens – fire faser med test på mennesker. Men medicinsk udstyr kommer på markedet på basis af en CE-mærkning, og der er som oftest ingen evidens for, at det virker efter hensigten, når det sættes ind i en hofte eller skede«, siger Gunnar Lose, der er overlæge på Herlev Hospitals afdeling for gynækologi og obstetrik.

Underfinansieret styrelse

Sammen med DR og 56 andre medier i 36 lande sætter Politiken i den kommende tid fokus på sikkerheden og kontrollen med medicinsk udstyr som dækker alt fra spiraler til kunstige hofter og pacemakere.

Den fælles kulegravning viser, at medicinsk udstyr i løbet af de seneste 10 år kan sættes i forbindelse med næsten 83.000 dødsfald og 1,7 millioner skader på patienter over hele verden. I næsten 500.000 tilfælde blev patienter opereret igen for at fjerne det indopererede udstyr.

Mellem 1. juli og 15. november har 16.000 danske patienter fået indsat et eller flere implantater, viser tal, som Politiken har fået Sundhedsdatastyrelsen til at trække. Det svarer til, at 116 danskere hver dag på et hospital, i en speciallægepraksis eller på private klinikker får indsat medicinsk udstyr i eller på deres krop.

Medicinsk udstyr er ikke kun implantater, og hvor mange og hvilke produkter der anvendes på det danske marked, har den ansvarlige myndighed, Lægemiddelstyrelsen, intet overblik over, siger direktør Thomas Senderovitz.

»Med lægemidler ved vi, at så og så mange har indløst recept, og der er så og så mange bivirkninger. Den information har jeg desværre ikke adgang til, når det gælder medicinsk udstyr«, siger han.

Lægemiddelstyrelsen er finansieret af gebyrer fra medicinal- og medicoindustrien, men det er kun en lille del af myndigheden, der arbejder med medicinsk udstyr. Af referatet fra det seneste møde i Udvalg for Medicinsk Udstyr fremgår det, at »Lægemiddelstyrelsen (mangler) 5,2 mio. kr. årligt i at bringe Danmark op på niveau med europæisk standard«.

Vi har haft for få ressourcer Thomas Senderovitz, direktør, Lægemiddelstyrelsen

Direktør Senderovitz erkender, at Lægemiddelstyrelsen i flere år har været underfinansieret: