Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

1.000 har demonstreret for ny voldtægtslov Mellem 900 og 1.000 personer har søndag demonstreret i fire byer for at få ændret definitionen af voldtægt.

Mellem 900 og 1.000 mennesker har søndag været på gaden for at demonstrere for en ny voldtægtslov. Det anslår Amnesty Danmark, som er en af de 12 organisationer bag demonstrationerne i de fire største byer. Demonstrationerne i København, Aarhus, Aalborg og Odense finder sted på FN's internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder. Kravet fra de demonstrerende er, at voldtægtsofre skal beskyttes bedre. Det skal ske ved at indføre en ny voldtægtslov, som bygger på samtykke. Det skønnes, at flere end 5.000 kvinder hvert år udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det. Men kun en mindre del af sagerne politianmeldes, og et fåtal fører til domfældelse. Arrangørerne mener, at det vil ændre sig, hvis man indfører en lovgivning, som tydeliggør, at sex skal være frivilligt fra begge parters side. Otte andre lande i Europa, herunder Sverige, Tyskland og Storbritannien, har indført lovgivning om samtykke ved sex. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på voldtægtslovgivningen. ritzau