Smertefulde underlivsnet: Danske Coloplast betaler milliarder for at få patienter som Virginia Redding til at tie

I 2009 fik Virginia Redding fra Orlando i Florida opereret medicinsk udstyr fra den danske virksomhed Coloplast ind i sit underliv.

Det såkaldte underlivsnet skulle afhjælpe hendes problemer med en nedsunket blære, men indgrebet har udviklet sig til et smertehelvede for den i dag 67-årige kvinde.

Der er stik af smerte - ubærlig smerte. Virginia Redding

Underlivsnettet har skåret sig igennem skedevæggen og er begyndt at trævle.

»Der er stik af smerte – ubærlig smerte – hvor det føles, som om nogen stikker mig der. Det er meget, meget ømt«, siger Virginia Redding.

De kolde tal

Hun har valgt at stå frem og fortælle sin historie for at advare andre kvinder mod de problematiske underlivsnet.

Coloplast vil helst nøjes med at tale om de kolde tal: 4,7 milliarder kroner har virksomheden foreløbig betalt i erstatning til tusindvis af amerikanske kvinder for skader på deres underliv som følge af mesh-implantaterne.

Serie I din krop Mindst 116 gange om dagen får en dansker indsat medicinsk udstyr i kroppen – begrebet dækker alt fra kunstige hofter over syntetiske net til kvinders underliv til pacemakere. Overblikket over de anslået 500.000 forskellige produkter i Europa er begrænset. Godkendelsen af dem er mere lemfældig end de krav, der gælder for medicin. Og myndighedernes overblik over, om produkterne gør skade på den krop, de er anbragt i, er mangelfuldt. Politiken undersøger konsekvenserne sammen med DR Dokumentar og 57 andre medier i 36 lande, organiseret i International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ.

Hvad sagen handler om for den enkelte kvinde, bliver der lagt låg på. For at få erstatningen skal kvinderne skrive under på, at de ikke må tale om deres sag. Og Coloplast selv afviser over for Politiken at tale om retssagernes indhold.

Virginia Redding nægter at tie. Hun vil tale for at advare andre, så de ikke kommer i samme situation.

100.000 kvinder klager

De kvinder er der allerede mange af.

Mindst 7.000 patienter har sagsøgt Coloplast for at få erstatning for skader forårsaget af de syntetiske underlivsnet. I mange tilfælde kræver både kvinden og hendes partner erstatning, fordi en del af komplikationerne hævdes at være et ødelagt sexliv.

Når sager mod andre producenter end Coloplast lægges til, tæller antallet af erstatningskrav for skader fra implantaterne anslået 100.000 kvinder, alene i USA.

Selv om Coloplast betaler milliarder i erstatning for i USA at have skadet patienter, sælger virksomhederne stadig produkterne til læger og hospitaler, som opererer dem ind i kvinder, for eksempel for at reparere på en nedsunket livmoder eller blære efter fødsel.

Coloplast mener nemlig ikke, at der er noget galt med deres underlivsnet:

»Vi forbliver trygge ved, at vores medicinske produkter er sikre og effektive, når de bliver anvendt af kvalificerede læger på relevante patienter, og vi fortsætter med at fremstille produkterne«, lyder det i et skriftligt svar fra Coloplast, som har sagt nej til at lade sig interviewe af Politiken.

Producenter flygter fra USA

Spørgsmålet er, om Coloplast får lov at blive ved med at sælge sine underlivsnet i USA.

De mange sager om skadede kvinder har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til i 2011 og igen i 2016 at stramme reglerne for implantaterne til patienter med underlivsprolaps.

FDA har flyttet de syntetiske net op i den farligste kategori af medicinsk udstyr og forlangt af producenterne, at de skulle dokumentere, at deres produkter er sikre og gavner de kvindelige patienter, som får dem indopereret.

Langt de fleste producenter har opgivet at opfylde kravene og trukket sig fra det amerikanske marked. FDA bekræfter over for Politiken, at markedet for mesh-implantater som konsekvens af de skærpede dokumentationskrav er skrumpet alvorligt. Fra 34 fabrikanter og 131 produkter til i dag kun 3 produkter.