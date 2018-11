Mette Frederiksen vil bekæmpe ulighed ved at tage fra de rigeste Socialdemokratiet vil have de rigeste danskere til at betale højere skat af deres formuer og bebuder en aflysning af tidligere skattelettelser for 1,1 milliard.

Hvis der bliver for store forskelle mellem rig og fattig, truer det sammenhængskraften i et samfund. Det mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der vil gøre op med en stigende ulighed i Danmark ved at få de absolut rigeste til at betale mere i skat.

»Jeg tror, der er mange mennesker, som sidder med en fornemmelse af, at der er nogen, der stikker af fra resten. Enten gør de det decideret ulovligt med spekulation og fusk, eller også gør de det, fordi de er blevet begunstiget af en mindre beskatning på deres formuer og på afkastet af deres formuer«, siger hun.

Med et nyt ulighedsudspil, ’Danmark er for lille til store forskelle’, vil S-formanden sikre en mere »retfærdig udvikling i vores samfund«.

»Når forskellene begynder at blive større, er der en stor risiko for, at vi flytter os væk fra hinanden. At samtalen og de rum, hvor vi kan indgå en samtale, bliver færre. Vi får svært ved at genkende hinandens liv og hinandens udfordringer«, siger Mette Frederiksen.

Konkret foreslår partiet at mindske uligheden gennem fire initiativer, der skal få dem med de største formuer til at betale mere i skat:

Det gælder en tilbagerulning af skatterabatten på kapitalindkomst og skattelettelsen på høje aktieindkomster, som begge stammer fra VK-regeringens skattereform i 2009. Derudover vil Socialdemokratiet sløjfe planerne om et højere loft på aktiesparekontoen og et højere loft over investorfradraget fra sidste års erhvervs- og iværksætterpakke.

De fire forslag vil ifølge Mette Frederiksen gøre op med to problemer:

»Det vedrører meget, meget få mennesker, der har meget, meget store kapitalindkomster, så du centrerer en stor skattelettelse på meget få hænder. Men det betyder også, at det for nogle bedre kan betale sig at tænke i at placere penge andre steder end lige i produktionen, som jo ofte skaber en større merværdi for resten af samfundet«, siger hun, med henvisning til at loftet over skat på lønindkomst er højere end loftet over skatten på kapitalindkomst.

De fattige familier?

De fire forslag vil ifølge regeringsnotater bidrage med 1,1 milliard kroner og er tredje skud på stammen i partiets ulighedsudspil, der også rummer en ændring af arvebeskatningen og et ønske om regulering af toplønninger. Men S-formanden vil ikke sige noget om, hvorvidt pengene skal omfordeles fra rig til fattig.

Mette Frederiksen, hvor er de initiativer, der skal tilgodese de fattigste danskere?

»Ulighed er jo mange ting. Der er ulighed i sundhed, der er ulighed i uddannelse, der er ulighed i opvækstbetingelser, afhængig af om du vokser op i en familie, der har penge eller ikke har penge. Men ulighed er også, at du tillader, at de, der har allermest, løber fra os andre og dermed får et større og større gab fra de absolut rigeste til den almindelige befolkning«.

Du vil gerne være børnenes statsminister. Hvordan kommer det her udspil de fattigste børn i Danmark til gode?

»Det er i mine øjne et vigtigt spørgsmål, når vi taler ulighed, at forskellene ikke bliver for store. Det påvirker også børn at vokse op i et samfund, hvor der er nogle, der er meget, meget rige og har helt andre muligheder end andre«.

Men det ville vel påvirke dem mere, hvis man stryger kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen i stedet for at tage fra andre?

»Vi har jo foreslået en ydelseskommission, der skal se på, hvordan vi kan sikre, at også de laveste ydelser kommer til at fungere, uden at det betyder for store afsavn til børnene. Så det tager vi i næste etape«.