Efter Britta Nielsen-sagen: Mai Mercado er klar med tre stramninger af arbejdsgange for at stoppe snyd med satspuljen Mai Mercado indfører principper, så de samme ansatte ikke både kan udbetale penge og godkende regnskaber. It-superbrugere må heller ikke være dem, der udbetaler penge.

Belært af den store svindelsag om 111 millioner kroner, som er forsvundet fra statens satspuljer, tilsyneladende på grund af den centralt placerede medarbejder Britta Nielsens manøvrer, er det nu slut med, at ansatte i Socialministeriet og dets styrelser både kan udbetale tilskud og senere godkende regnskaberne.

De dage er også forbi, hvor en it-superbruger med adgang til at gå ind i alle systemer på alle tidspunkter samtidig står for at udbetale tilskud.

Og så skal der to forskellige personer til henholdsvis at oprette et projekt og senere håndtere udbetaling af penge fra den nu snart 16 milliarder kroner store satspulje.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kunne fortælle om de tre stramninger – nogle vil kalde det kernesunde principper – på et samråd i Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg i dag.



Her skulle hun forklare partiernes ordførere, hvad hun har gjort for at følge op på den kritik, der gennem flere år har lydt fra Rigsrevisionen om forvaltningen af satspuljemidlerne. Og om sagen kunne være undgået, hvis kritikken fra Rigsrevisionen var blevet fulgt op før.

Stikprøver blev ikke foretaget

Mai Mercado sagde ikke klart ja til det sidste, men slog selv på helt konkrete kritikpunkter, som Rigsrevisionen kom med allerede i 2008, men som i årene efter formentlig ikke blev efterlevet.

Det gælder således manglende kontrol med de kontonumre, der blev udbetalt penge til. Rigsrevisionen anbefalede i 2008, at der blev foretaget stikprøvekontroller.

»Og her ville jeg gerne kunne fortælle jer, at der siden er indført den slags stikprøver. Men det har jeg ikke dokumentation for – for det er ikke dokumenteret nogen steder«, lød det beklagende fra børne- og socialministeren.

Først i 2012 blev stikprøverne endelig indført, men som Mai Mercado udtrykte det, »må jeg konstatere, at det jo ikke kan have været tilstrækkeligt, siden underslæbet fortsat kunne finde sted«.



Hun tilføjede, at Rigsrevisionen flere gange har peget på problemer med den såkaldte funktionsadskillelse. Det betyder, at forskellige ansatte har forskellige opgaver og så at sige kontrollerer hinandens arbejde. Rigsrevisionen anbefalede i 2008 opstramning af opgavefordelingen. Men da Rigsrevisionen kom på besøg igen tre år efter, måtte revisionen gentage anbefalingen.

Den var ikke sat i værk.

Mercado: Ministre har fejlet

Efter samrådet spurgte Politiken Mai Mercado, om nogle af hendes ministerforgængere kan komme i klemme, fordi de ikke har fulgt op på Rigsrevisionens kritik.



Ministre i årene med svindel 2002 - 2004: Henriette Kjær (K)

2004 - 2007: Eva Kjer Hansen (V) 2007 – 2009: Karen Jespersen (V) 2009 - 2010: Karen Ellemann (V) 2010 - 2011: Benedikte Kjær (K) 2011 - 2013: Karen Hækkerup (S) 2013 – 2014: Annette Vilhelmsen (SF) 2014 – 2015: Manu Sareen (R) 2015 – 2016: Karen Ellemann (V) 2016 – : Mai Mercado (K)

Hun forklarede, at der ikke står skrevet nogen steder, at ministrene ikke reagerede. Og at en minister er afhængig af, hvad hendes embedsmænd siger, der bliver gjort.

»Problemet er, at man ikke har opdaget, at den samme kritik var rejst året inden og året inden. En lære må være, at man skal se mere på tværs af Rigsrevisionens beretninger gennem årene for at se, om der er et mønster«.