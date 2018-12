I 2017 blev 12.000 flere danske børn fattige Antallet af fattige børn i Danmark voksede med 12.000 i 2017, så der nu er 64.500 fattige børn i landet, viser ny rapport.

Julemåneden er i gang, men mange børn må gå vinteren i møde uden at kunne se frem til tonsvis af julegaver, fedende måltider eller i nogle tilfælde ordentligt vintertøj.

Antallet af fattige børn i Danmark steg med 12.000 i 2017, så der i dag er 64.500 fattige børn i landet. Det viser en ny rapport udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der med hjælp fra Danmarks Statistik har målt antallet af familier, der falder under fattigdomsgrænsen.

Direktør i Arbejderbevægelsens Erhversråd Lars Andersen kalder det en voldsom stigning og mener, at den primære årsag er kontanthjælpsloftet, som regeringen indførte i 2016.

»Det er meget bekymrende, at vi nu har lige så mange fattige børn, som der er indbyggere i Danmarks sjettestørste by, Randers. Det er rigtig voldsomt. Det er ret let at udpege hovedskurken, kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet er jo målrettet familier med børn og specielt enlige med børn«, siger Lars Andersen.

»Det er skammeligt«

Regeringen afskaffede fattigdomsgrænsen i 2015, men Danmarks Statistik har udviklet en indikator for relativ fattigdom, kaldet Sustainable Development Goals (SDG), som læner sig tæt op ad de gamle målemetoder.

Ifølge SDG-målene er man fattig, hvis husstandens indkomst er under halvdelen af medianindkomsten i Danmark. Medianindkomsten er den midterste indkomst i Danmark, hvilket vil sige, at præcis 50 procent har en indkomst over medianindkomsten, og 50 procent har en indkomst, der ligger lavere. Rapporten medregner ikke studerende.

I Mødrehjælpen er de i øjeblikket i gang med at samle ind til julehjælp. Her kan de mærke, at antallet af fattige er steget, fortæller organisationens direktør, Ninna Thomsen.

»Jeg synes, det er skrækkeligt, at vi står i begyndelsen af december måned, og nye tal viser, at vi nu har det største antal fattige familier i Danmark, siden vi er begyndt at måle det. Det er utrolig triste tal, fordi Danmark bryster sig af at være et velfærdsland«, siger Ninna Thomsen.

Hun peger også på kontanthjælpsloftet som den store synder, og det er ifølge Ninna Thomsen en bekymrende udvikling.

»Alle kan blive ramt af livet. Det kan være, at man får en arbejdsskade, ramler ind i en skilsmisse, eller at éns barn bliver sygt eller måske har et handikap, og pludselig står man i en rigtig skidt økonomisk situation. Derfor er det skammeligt, at de offentlige ydelser er så lave, at så mange familier har søgt julehjælp i år«.

Red Barnet møder hver dag nogle af de fattige børn, og organisationens generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, er rystet over tallene, og siger, det er skammeligt, at vores politikere har ladet det komme så vidt.

»64.500 børn lyder jo uhåndgribeligt, når det er tal i en statistik, men det her er altså børn. Børn med navne, børn med følelser og børn med drømme«, siger han.