Udskældt ø til udlændinge kan overleve regeringsskifte Alle oppositionspartier på nær Socialdemokratiet er imod forslaget om at flytte udviste udlændinge til øen Lindholm. Alligevel kan forslaget ende med at overleve et magtskifte. For R, SF og EL er andre sager vigtigere.

Det udløste ganske vist et mindre ramaskrig i flere oppositionspartier, da det i fredags kom frem, at regeringen og DF vil sende udviste udlændinge med kriminalitet i bagagen til øen Lindholm. Men de udviste udlændinge skal ikke regne med, at eventuelt magtskifte ved det kommende folketingsvalg ændrer på den beslutning.

Med undtagelse af Socialdemokratiet erklærer alle oppositionspartier, at de er lodret imod flytningen. Men flere af partierne fremhæver, at andre ting er langt vigtigere at få ændret, hvis flertallet skifter og de røde partier skal have betaling for deres støtte til S-formand Mette Frederiksen.

I SF kalder gruppeformand Jacob Mark øen en »forkert løsning«, fordi det koster flere hundrede millioner kroner at indrette den til udrejsecenter. I stedet ser han hellere, at den gruppe af udlændinge flyttes til lokaler et andet sted i landet, der egner sig bedre og derfor er billigere.

Men det er »begrænset, hvad vi kan få igennem«, siger Jacob Mark med henvisning til det »parlamentariske spillerum«, der opstår, hvis flertallet skifter efter et valg.

»Der er vigtigere ting for os. Når vi skal sidde og lægge arm efter et valg, hvor vi forhåbentlig har et flertal, så bliver det vigtigere for os at diskutere, hvordan vi kan få genåbnet for kvoteflygtninge, og hvordan man kan få tilbagerullet den sænkelse af integrationsydelsen, som man lægger op til. Det vil være langt vigtigere for os end at få ændret på det her«, siger han.

Fakta Sagen kort Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at op mod 125 udviste udlændinge fremover skal sidde på den lille ø Lindholm i Stege Bugt.

Det drejer sig om personer på tålt ophold, udlændinge, der er udvist for kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed, udviste fremmedkrigere samt afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af bl.a. straffeloven på eller omkring et udrejsecenter.

I dag har de pågældende udlændinge hjemme på Kærshovedgård nær Ikast, hvor der også sidder ’almindelige’ afviste asylansøgere . Vis mere

I dag opholder udvisningsdømte kriminelle sig på Udrejsecenter Kærshovedgård i nærheden af Ikast. Det har skabt en følelse af usikkerhed i lokalsamfundet. Blandt andet derfor blev det med finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at flytte dem til den syv hektar store ø Lindholm i Stege Bugt.

Her var det i forvejen planen, at Veterinærinstituttet under Danmarks Tekniske Universitet i løbet af 2019 skulle fraflytte de eksisterende bygninger, der i stedet indrettes til udlændingene. De første forventes at flytte ind i 2021. Dermed har en eventuel ny regering i kølvandet på folketingsvalget næste år i princippet rigeligt med tid til at omgøre beslutningen.

Det Radikale Venstre vil da også lægge et »massivt pres« på en eventuel S-regering i sagen, siger politisk leder Morten Østergaard (R), der også er imod, hvad han anser for at være »symbolpolitik i lårtykke stråler«.

»Man må forstå, at der ikke engang er indlagt vand, som mennesker kan drikke på den ø. Så skatteyderne får en gigantisk regning for, at man har ledt efter en måde, hvor man kunne fornedre mennesker mere, end man gjorde i forvejen«, siger han.

Men adspurgt, om Radikale Venstre vil stille krav til en S-regering om, at beslutningen omgøres, svarer Morten Østergaard, at han gør sig umage med ikke at gøre ét krav til kardinalpunkt. I stedet vil hans parti generelt insistere på en ny udlændingepolitik. Det gælder også forholdene for personer i udsendelsesposition. Men her står andre end udlændingene fra Kærshovedgård øverst på listen.

»Det første og største krav, vi har, det handler om dem i Sjælsmark«, siger Morten Østergaard med henvisning til den tidligere kaserne i Nordsjælland, hvor flere børnefamilier er indkvarteret.

EL: Flere andre knaster er vigtigere

I Enhedslisten kalder politisk ordfører Pernille Skipper planen om at indrette Lindholm til udviste udlændinge med kriminalitet i bagagen for »tåkrummende og ulækker«.

Hvorfor er det i sig selv et problem, at det er en ø?

»At sende udlændinge ud på en øde ø er en meget stærk symbolik, som jeg mener, det er vigtigt, at vi går imod«, siger Pernille Skipper og tilføjer, at udlændingene risikerer de facto frihedsberøvelse, selv om de har afsonet deres dom:

»Jeg ser det her som et forsøg på at komme uden om, at de her mennesker faktisk har rettigheder«.