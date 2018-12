Fakta: Det skal alle forældre fremover lære, før de kan blive skilt Fra 1. april 2019 skal alle forældre, som vil skilles, gennemgå et digitalt forløb. Læs her, hvad kurset indeholder.

Med den politiske aftale om et nyt skilsmissesystem blev muligheden for, at blive skilt straks afskaffet, og i stedet blev der indført tre måneders ’refleksionsperiode’ for forældre, som vil skilles.

Samarbejde Efter Skilsmisse Efter 1. april 2019 kan forældre først blive skilt efter en tre måneders refleksionsperiode. I den periode skal de gennemgå et digitalt kursus, ’Samarbejde Efter Skilsmisse’ (SES), på en computer eller telefon i cirka en halv time. Kurset lærer forældre om deres egen situation, om kommunikationen med den anden forældre og om børns reaktioner på en skilsmisse. Den digitale platform er udviklet af forskere ved Københavns Universitet og bygger på forskning. Det er testet på 2.600 forældre i samarbejde med Statsforvaltningen fra 2015-2018. De foreløbige resultater viser, at forældre, som bruger den digitale platforms moduler, får det bedre og har færre fraværsdage fra arbejdet. Kurset bestod oprindeligt af 17 moduler. Ud fra dem bliver der lavet ét obligatorisk modul, resten af modulerne er frivillige og kan gratis benyttes. Skilsmisser på grund af vold mm er undtaget for den tre måneders refleksionsperiode. Vis mere

I den periode skal forældrene gennemføre et obligatorisk digitalt forløb, som giver dem viden og redskaber. Hvis det digitale forløb ikke er gennemført, kan parret ikke blive skilt.

Forløbet hedder ’Samarbejde Efter Skilsmisse’ (SES), og det overordnede mål er at give forældre i skilsmisse viden omkring bruddets betydning for barnet og den bedste måde at støtte barnet på. Programmet er et digitalt modul på cirka en halv time, som er udviklet af forskere ved Københavns Universitet og testet i samarbejde med Statsforvaltningen i 2015-2018.

Efter at have gennemført computerprogrammet ved forældre blandt andet:

hvordan familien påvirkes af skilsmisse

har fået handlemuligheder i forhold til at støtte sit barn

kan genkende reaktioner hos sit barn og kan åbne en samtale med barnet

Eksempler på indhold:

Sådan påvirkes vi af skilsmisse

Gennem den nyeste forskning får brugeren indsigt i, hvad de typiske konsekvenser af en skilsmisse er for børn og voksne, og hvad man som forældre kan gøre. Det vil understrege situationens alvor, normalisere at en skilsmisse kan være rigtig svær og give konkrete forslag til handlemuligheder.

Sådan oplever børn skilsmisse

Her vil brugeren se skilsmissen fra børnenes eget perspektiv.

Forstå følelser og reaktioner

Her vil det handle om de følelser og reaktioner, som børn har i de forskellige alderstrin. For eksempel hvorfor nogle børn reagerer med vrede og fordømmelse, mens andre bliver stille eller går tilbage i udvikling.

Krise, sorg og udvikling

Her vil brugeren lære om, hvordan vi som mennesker reagerer, når vi oplever tab i vores liv. Samtidig vil brugeren også lære, at der er et udviklingspotentiale i krisen.

Reaktion og invitation

Hertil vil de lære, at børns forskellige reaktioner kan ses, som en invitation hellere end en uhensigtsmæssig handling. For eksempel barnets vrede.

Samarbejdsformer

I denne del af modulet vil brugeren lære om forventninger til samarbejdet med den anden forældre, og om hvordan det kan være en fordel at blive ’korrekte kollegaer’, frem for at stræbe mod at blive ’virkelige venner’.

Kommunikation i børnehøjde

Her vil det handle om hvordan man på bedste vis kommunikere med sit barn omkring skilsmissen ved for eksempel at hjælpe med at give barnet et sprog.

Skærmdump Skilsmisseprogram

Dilemmaer

Undervejs i modulet præsenteres brugeren for en række realistiske dilemmaer, som de skal forholde sig til. Dilemmaerne har en række svarmuligheder, hvor der kan være mere end ét rigtigt svar eller handlemulighed - ligesom i virkeligheden.

Det obligatoriske modul bygger på det vigtigste fra de 17 andre digitale moduler på den digitale platform. De øvrige moduler kan forældrene frit bruge.

Skilsmisser på grund af vold er undtaget for den tre måneders refleksionsperiode.