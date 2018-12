I kan stole på os: Kinesisk kæmpe sender dette brev til danske politikere i forsøg på at dæmpe frygt

Huawei forsøger at genvinde danske politikeres tillid efter internationale anklager om spionage og ulovlig våbeneksport. SF's erhvervsordfører giver »ikke en hujende fis« for forsikringerne.

'I kan stole på Huawei'. Sådan lyder overskriften på et åbent brev, som Huaweis administrerende direktør i Danmark har sendt til Folketingets Forsvarsudvalg og Energi-, Forsynings og Klimaudvalget.

Brevets budskab er, at politikerne ikke skal lade sig rive med af den internationale kritik, der i disse dage rammer Huawei på en række markeder blandt Danmarks allierede lande.

»I de seneste dage har Huaweis position som leverandør til TDC været centrum for mediernes opmærksomhed og politisk bekymring. Jeg vil forsikre jer om, at Huawei lever op til alle love og regler på de markeder, hvor selskabet opererer«, lyder det i brevet, der er underskrevet af Jason LanYang, CEO Huawei Danmark.

Heri understreger han, at Huawei også lever op til alle eksportregler, som FN, USA og EU opstiller.

Japan senest til at indføre forbud

Det er en reaktion på, at selskabets globale finansdirektør fortsat er fængslet i Canada, mistænkt for at have bidraget til ulovlig handel med varer til Iran.

Men det er også en reaktion på bølgen af bandlysninger, der ramler ned over Huawei på en række markeder. USA, Australien og New Zealand har forment selskabet adgang til at opbygge landenes fremtidige 5G-højhastigheds-mobilnet.

Også i Storbritannien er Huawei ramlet ind i problemer, efter at de britiske efterretningstjenester har advaret mod en forsyningsafhængighed af kinesiske techgiganter. Senest har Japan mandag besluttet sig for at udelukke leverancer fra Huawei og en anden kinesisk techgigant ZTE til landets teleselskaber og sit kommende 5G-telenet, skriver Washington Post. Og Taiwan har forlænget sit fem år gamle forbud mod Huawei-adgang i landets netværk.

Milliardkontrakter med TDC om danske netværk

Herhjemme har Huawei fået lov til at indgå milliardkontrakter som mangeårig leverandør til TDC for at drive 4G-telenettet samt kabel tv-nettet. Dertil har Huawei foretaget test af fremtidens 5G-net med teleselskabet 3 i 2017 og TDC i 2018.

Chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, sagde mandag til Politiken:

»Vi har stadigvæk ikke fundet den berømte rygende pistol, som viser, at Huawei har gjort noget af sikkerhedsmæssigt skadelig karakter. Men der er til gengæld et skarpladt våben i form af den kinesiske lov, der pålægger enhver virksomhed at optræde som hjælper i statens efterretningsmæssige arbejde«.

Huaweis danske direktør fortsætter i brevet til Folketinget:

»Vi har et langvarigt samarbejde med TDC og danske myndigheder. Vi bestræber os på at sikre, at vores produkter gennemgår relevante procedurer for derved at sikre, at de lever op til regler og standarder og ikke udgør nogen risiko«, skriver Jason LanYang.

TDC og Huawei indgik i begyndelsen af 2016 en milliardkontrakt om leverancer til kabel tv-nettet, som forsyner tv og internet til over en million danskere. Foto: Pressefoto Huawei/TDC

Skønt status som et lille marked har Danmark stor strategisk betydning for Huawei. Ifølge iagtagere har Huawei således brugt det digitaliserede Danmark som brohoved til andre europæiske lande.

SF: Skal holdes væk fra dansk 5G

I Folketinget giver SF's it- og erhvervsordfører ikke meget for Huaweis forsikringer:

»I international politik betyder et brev med de forsikringer ikke en flyvende fis. Før Snowden ville NSA heller ikke gå ud og fortælle, at jo da - de overvågede den tyske kansler. Sådanne forsikringer kan man ikke tillægge nogen vægt«, siger Lisbeth Bech Poulsen.