Efter tre år har integrationsydelsen skabt fattige børn og splittet Folketinget

Regeringen og DF’s planer om at nedsætte integrationsydelsen for særligt enlige med børn øger risikoen for brud på grundloven, vurderer Institut for Menneskerettigheder. Røde partier ønsker et opgør med den lave ydelse, fordi den skaber børnefattigdom.