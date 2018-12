Claus Hjort Frederiksen: Vi må ikke være naive over for Huaweis tråde til den kinesiske stat

»Vores opgave som myndighed er at sikre tilstrækkelig sikkerhed i nettet, og det vil være forkert at tolke, at man kan bruge denne lov som et skalkeskjul for at holde nogle leverandører ude. Vi er en saglig organisation, der har til opgave at bistå med sikkerheden. Det er så muligt, at vores involvering vil gøre nogle leverandører dyrere at anvende end andre, men det må den konkrete dialog med teleselskaberne vise«, siger Thomas Lund-Sørensen.

SF's it- og erhvervsordfører Lisbeth Bech-Poulsen har som følge af sagen stillet en byge spørgsmål til regeringen og vil nu indkalde forsvarsministeren i samråd om de folkevalgtes muligheder for at skærme dansk infrastruktur fra kinesiske interesser.

»Tidligere har det politiske niveau lænet sig op ad FE og Center for Cybersikkerhed, som ikke har set noget problem med Huawei under de nuværende sikkerhedsforanstaltninger. Det giver ingen mening, hvis politikerne sidder og venter på FE, mens FE venter på os«, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hendes holdning i sagen er klar:

»Det er fuldstændig vanvittigt, at man i det hele taget har lukket det selskab ind i Danmarks kritiske infrastruktur«.