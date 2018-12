En god dag for frihandlen og den brølende direktør, og en dårlig for TDC

Frihandlen. Aficionados af fri verdenshandel har haft nogle deprimerende år med trumpsk protektionisme, handelskrige og briternes gakkede gangart mod EU’s exitskilte. Men nu er der endelig godt nyt for den utøjlede udveksling af varer og tjenester. Europa-Parlamentet har godkendt frihandelsaftalen mellem Japan og EU, og 90 procent af al told mellem økonomierne fjernes. Dansk Erhvervs direktør, Brian Arthur Mikkelsen, brøler i begejstring: »Danmark er en lille, åben økonomi, og det er derfor, at frihandelsaftaler er så vigtige for vores vækst og arbejdspladser. Det er fantastisk for dansk og europæisk økonomi, men jeg synes også, det er et utroligt vigtigt signal, som EU sender«. Han jubler videre: »Det er en kæmpe sejr for tilhængerne af fri verdenshandel«.