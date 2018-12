Mette Frederiksen vil være 'børnenes statsminister', men hun er under pres fra egne rækker

Også Socialdemokratiets meningsfæller efterlyser nu, at Mette Frederiksen fremlægger konkret politik, der beviser, at hun vil være børnenes statsminister.

Det var en opsigtsvækkende opsang til S-formand Mette Frederiksen, der i år udgik fra landsmødet i arbejderbevægelsens børne- og ungdomsorganisation, DUI.

Mette Frederiksen havde sendt en videohilsen, der blev vist på landsmødet, hvor hun fremhævede sin ambition om at være »børnenes statsminister«. Trods den gestus unddrog hun sig altså ikke en kritisk formaning.

I en såkaldt udtalelse fra landsmødet i oktober udtrykker DUI ganske vist glæde over, at Mette Frederiksen vil prioritere børnene. Men de advarer om, at det risikerer at ende som en »popsmart titel«, hvis ikke hun blandt andet afskaffer kontanthjælpsloftet og genindfører fattigdomsgrænsen.

»Vi vil se handling«, siger formand Ann Urbrand fra DUI om udtalelsen, hvor også den relativt lave integrationsydelse målrettet udlændinge er nævnt som en bekymring.

Den løftede pegefinger fra DUI er blot ét eksempel på, at flere organisationer og partier efterlyser mere konkret politik fra Socialdemokratiet, der beviser, at Mette Frederiksen vil leve op til sin egen ambition.

DSU også skeptisk

Senest har regeringen og Dansk Folkepartis planer om at reducere integrationsydelsen for børnefamilier vakt debat om Socialdemokratiets politik, der også mødes med en vis skepsis hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

»Vi skal blive mere konkrete omkring, hvad der skal ske efter folketingsvalget i forhold til de børn, der nu bliver sendt ud i fattigdom. Jeg synes ikke, at Mette Frederiksen er konkret nok i forhold til ydelserne«, siger DSU-formand Frederik Vad Nielsen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, at integrationsydelsen fra 2020 skal reduceres med 2.000 kroner for både enlige med børn og par med børn, der efter tre år har optjent ret til 50 procent af børne- og ungeydelser.



Socialdemokratiet er imod beslutningen, men partiet vil ikke automatisk rulle reduktionen tilbage, hvis Mette Frederiksen engang i 2019 vinder valget. I stedet vil hun nedsætte en såkaldt ydelseskommission, der får 12 måneder til at granske de sociale ydelser og komme med forslag til løsninger. I mellemtiden vil Socialdemokratiet afsætte 200 millioner kroner, der på uspecificeret vis skal hjælpe børnene.

Men det er ikke godt nok, mener DUI-formand Ann Urbrand, der vil have reduktionen på 2.000 kroner per familie rullet tilbage fra dag ét efter valget.

»Vi vil helst have, at hun ruller det tilbage med det samme. Der er slet ingen tvivl om, at det er det, vi helst vil, fordi det er bedst for alle børnene«, siger hun.

Ydelseskommission anser DSU-formand Frederik Vad Nielsen for at være en god ide, fordi han er enig i behovet for en grundig granskning. Men heller ikke han er tilfreds med den midlertidige løsning. Også DSU mener, at en S-regering øjeblikkeligt efter et valg skal rulle regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om at reducere integrationsydelsen tilbage.

»Det, jeg synes, vi skal sige, er, at den nye reduktion i integrationsydelsen på 2.000 kroner per familie bliver rullet tilbage lige efter valget – indtil ydelseskommissionen har afleveret sin rapport, og vi får et nyt system«, siger han.