Lån med statsgaranti: »Det er bekymrende, at Danmark knækker midt over«

Boligordførere fra Venstre og SF er positive over for modellen med statsgaranterede lån til boligkøb i landdistrikterne. Socialdemokratiet mener, det kan blive nødvendigt, hvis udviklingen fortsætter.

Forslaget om at give huskøbere i yderområderne en statsgaranti på de yderste 20 procent af et realkreditlån bliver positivt mødt af boligordførere på Christiansborg.

»Vi mener, det er bekymrende, at Danmark knækker midtover. Danskerne rykker ind mod byerne, og det er rigtig svært at få solgt husene ude i det yderste Danmark. I SF mener vi, det er et reelt problem, at der er situationer, hvor realkreditinstitutterne ikke vil låne penge ud til købere, og det vil vi gerne gøre noget ved«, siger Kirsten Normann Andersen, boligordfører i SF.

Hendes ordførerkollega i Venstre, Carsten Kissmeyer, kalder forslaget for en »spændende mulighed«:

»Vi har ikke drøftet det konkrete forslag i Venstres gruppe, men mit personlige synspunkt er, at det nok er værd at overveje, om vores kollektive realkreditsystem kunne være med til at løfte opgaven, hvis man i en eller anden form understøttede med en statsgaranti. Så jeg afviser det ikke på forhånd«, siger Carsten Kissmeyer.

Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, mener fortsat det bør være et spørgsmål for realkreditinstitutterne, men han opfordrer til, at branchen tager det alvorligt, at købedygtige folk ikke får lov til at låne til huse i landdistrikterne:

»Hvis det bliver ved med at være sådan, at folk med sund økonomi gerne vil købe et hus i landdistrikterne, men ikke får lov til at låne hos realkreditinstitutterne, bliver vi nødt til at gøre noget fra politisk side, som kan sikre, at folk har den mulighed«.

»Principielt har jeg ikke et problem med at yde statsgaranti på lån til bestemte områder. Det har vi også gjort med de almene boliger, der sidste år fik statsgaranterede lån for at sikre lavere renter. Spørgsmålet er bare, om det for nuværende er den rigtige måde at sikre, at der er de rigtige muligheder for at låne til huse i landdistrikterne, og her mener jeg i første omgang at det må være op til branchen at finde en løsning«, siger Kaare Dybvad.

Han fortæller, at han ofte selv oplever – i Vestsjælland, hvor han er valgt – at folk skriver til ham om problemstillingen: At folk har svært ved at låne til huse, selv om de uden problemer selv kan stå for udbetalingen.

Selvforstærkende effekt



Forslaget om, at give potentielle huskøbere i landområderne mulighed for at gå til realkreditinstituttet med en statsgaranti på 20 procent af realkreditlånet, er blevet fremsat af direktør for RB Mæglerne, Preben Merrild Vangelo. Han har fortalt til Politiken, at selv ressourcestærke huskøbere bliver mødt med en afvisning, når de kommer til realkreditinstitutterne med et ønske om at købe hus i udkantsområderne – simpelt hen fordi realkreditinstitutterne ikke tror, at køberne kan hente pengene hjem ved et salg, hvis priserne fortsætter med at falde.

I dag bliver langt de fleste hushandler i yderområderne gennemført ved, at køberne kun får lov at låne 60 procent i stedet for 80 procent af købesummen, og derfor bliver nødt til at finansiere en større del af huskøbet gennem dyrere låneordninger – eksempelvis gennem pantebrevsselskaber.

Det er med til at afholde mange mulige købere fra at skrive under på slutsedlen til et hus i landområderne. Realkreditinstitutterne opfordrer i stedet huskøberne til at købe ejendom inde i byerne, fordi de her vurderer, at prisudviklingen er mere gunstig.

Ifølge Preben Merrild Vangelo er der en selvforstærkende effekt indbygget i dette, som politikerne kunne løsne op for, hvis staten garanterede for de sidste 20 procent af lånet.

Kirsten Normann Andersen er helt enig i, at det nuværende system er politisk uholdbart:

»Når realkreditinstitutterne ikke vil låne penge til folk, der ønsker at bo i yderområderne, tvinger de folk til at bo i byerne, og det er med til at presse priserne op inde i byerne. Hvis vi vil løse disse udfordringer, skal vi have folk til at bo i hele landet, og det kan dette forslag hjælpe med til«, siger hun.

Norsk model i spil