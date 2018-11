Formand for Coop:

Den lokale dagligvarebutik er mere end ’bare’ en butik. I mange mindre danske byer og kvarterer er butikken et mødested, ja, nærmest et forsamlingshus om man vil. Det er her, du rent faktisk taler med andre mennesker end din nærmeste familie og kolleger.