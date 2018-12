Politikere forsvarer tusindvis af forvirrende gældsbreve

Skattemyndighederne sender i disse uger breve ud til 485.000 borgere, med besked om, at de har fået eftergivet gæld til det offentlige.

Det har skabt forundring blandt flere af modtagerne. Det har nemlig ikke fremgået i flere af brevene, hvor gælden stammer fra, eller om modtageren har anden udestående gæld til det offentlige.

Det kan godt være lidt forvirrende, indrømmer Julius Grantzau, som er skatteordfører hos Alternativet.

»Jeg kan godt forstå, det ser mærkeligt ud at få et brev, hvor man ikke kan se, hvor gælden stammer fra, men det illustrerer netop hele problemstillingen«, forklarer han.

I juni blev et enigt Folketing klar på at eftergive gæld til det offentlige for en samlet værdi af 5,6 milliarder kroner. Det skete som led i et større oprydningsarbejde i Skat, for at få den offentlige inddrivelse af gæld tilbage på sporet, efter at det digitale inddrivelsessystem EFI måtte skrottes i 2015.

»Man havde overtaget nogle gældsposter, hvor data var for dårlig, eller hvor man ikke vidste, om gælden var forældet, uden at skulle bruge uforholdsmæssige store ressourcer«, forklarer Grantzau.

Det bakkes op af skatteordfører fra Venstre, Louise Schack Elholm, som forklarer, at skatteudvalget dengang fik forelagt et regnestykke, hvor det ville kræve mindst 12.000 nye medarbejdere i tre år, hvis man skulle afklare gyldigheden af de beløb, som Gældsstyrelsen på nuværende tidspunkt har afskrevet.

FAKTA Her bliver gælden sløjfet Hos personer med lav indkomst.

Personer med ingen eller lav betalingsevne.

Personer på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtids- og folkepension.

Ordningen omfatter gældsposter med lav værdi.

Ordningen omfatter i særlig grad borgere på Lolland, Langeland, Samsø og Albertslund.

Ordningen omfatter kun i mindre grad personer med bopæl i kommuner nord for København.

Kilde: Skatteministeriet. Vis mere

»Det er seks-syv timer, man ville skulle afsætte til hver post, for at finde ud af om den er gyldig, og det ville man slet ikke kunne håndtere oveni alle de andre. Det her er jo ikke de eneste gældsposter, som vi ikke ved, om er gyldige, eller hvor de stammer fra. Der er et større detektivarbejde i gang«, siger hun.

På tre år er gælden til det offentlige vokset fra 78 til 116 milliarder kroner.

»For at kunne håndtere den store mængde gældsposter, som har været, har vi været nødt til at afskrive de allermindste af dem. Og derfor har man ikke kunne få flere oplysninger end dem som er der, for det er der ikke mandskab til at finde ud af«, siger hun.

Eftergivelse til folk med lav indkomst

I sommeren 2017 satte politikerne sig sammen og besluttede, hvilke kriterier som skulle være afgørende for gældseftergivelsen, som nu samlet løber op til 5,6 milliarder.

Det drejer sig om beløb under 1.000 kroner og beløb mellem 1.000 - 7.500 kroner, sidstnævnte hvis personen samtidig har en årlig skattepligtig indkomst på under 2.000.000 kroner. Modsat vi beløb på over 7.500 kroner ikke blive eftergivet, eller beløb, som er opstået på en måde, hvor gældseftergivelsen vil skade retsfølelsen. Det kan for eksempel en bøde som følge af en lovovertrædelse.

Julius Grantzau (Alt.) forklarer, at man dengang fik præsenteret flere modeller, da man diskuterede, hvor man skulle lægge »snittet« for den gæld man ville afskrive. Her blev politikerne enige om en model, hvor små beløbsposter og folk med lav indkomst fik afskrevet gælden først.

»Det var vigtigt for os, at det var ekstraordinært og for mennesker, som i forvejen havde ringe betalingsevne, som derfor måske fik frigivet nogle ressourcer, hvis de fik eftergivet deres gæld. Altså, at det ville betyde noget positivt for dem og dermed potentielt styrke deres betalingsevne fremadrettet«, fortæller Julius Grantzau.

Den samme holdning har skatteordfører Anders Johanssen (K), som også lægger vægt på, at bøder, der for eksempel er opstået på grund af kriminalitet, ikke bliver eftergivet.

»EFI-systemet er blevet skrottet, og vi er nødt til sætte en streg i sandet. Men det er vigtigt for os, at det ikke gælder bøder som følge af lovovertrædelser«, siger han.