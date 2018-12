Domstol: Reel udsigt til, at boghandleren fra Brønshøj snart ryger ud

Den terrordømte Said Mansour kæmper for at undgå udvisning til Marokko og vil hellere sidde i dansk fængsel. Men ifølge landsretten kan udsendelsen ske når som helst.

I offentligheden er han kendt som ’boghandleren fra Brønshøj’ og for sin militante islamistiske propagandavirksomhed, der to gange har fået ham dømt for at opildne til terror. Foruden at have fået frataget sit danske statsborgerskab ved en historisk udvisningsdom i 2016 i Højesteret.

Men Said Mansour fortsætter ufortrødent sin kamp for at få lov til at blive i Danmark, hvor den 58-årige marokkanskfødte mand i 1984 fik opholdstilladelse og har boet lige siden. I snart et år har han siddet varetægtsfængslet, selv om han for længst har udstået sin straf, og mens myndighederne forsøger at overtale Marokko til at tage imod deres fortabte søn. Selv modsætter Said Mansour sig udvisning af frygt for at blive udsat for tortur.

Hvis man skal dømme efter en ny kendelse fra Østre Landsret, lader de sidste hindringer nu til at være ryddet af vejen for, at boghandleren fra Brønshøj med tvang kan udsendes til sit tidligere hjemland. I begrundelsen for at forlænge varetægtsfængslingen skriver landsretten, at der er »reel udsigt til, at det inden for en nærmere fremtid vil være muligt at udvise Said Abdul Salam Mubarak Mansour«.

I kendelsen lægger landsretten vægt på, at der gennem det seneste år har været løbende dialog mellem de danske og marokkanske myndigheder om udsendelse. Ifølge Udenrigsministeriet er der planlagt et nyt møde i nær fremtid i enten København eller Rabat, så sagen kan fremmes med »den fornødne omhu«, som det udtrykkes.

Siden Said Mansour i 2016 fik frataget sin danske indfødsret, har han på alle tænkelige måder forsøgt at undgå udvisning ved at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og søge om asyl i Danmark. Det har både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet dog afvist.

Samtidig har Said Mansour konsekvent nægtet at samarbejde med politiet om udsendelsen, fremgår det af landsrettens kendelse. Sagen ligger hos Nordsjællands Politi, der måtte gå forgæves i fængslet på Københavns Politigård:

»Fængselspersonalet oplyser, at udlændingen (Mansour, red.) ikke ønskede at tale med politiet og derfor ikke ville med hen til besøgslokalet. Ved politiets efterfølgende henvendelse til udlændingen i dennes celle oplyste udlændingen, at han ikke ville udtale sig uden at have sin advokat til stede«.

Mislykket udsendelse

Regeringen har gjort det til en topprioritet at få Said Mansour sendt til Marokko, og for nylig tog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagen op med det nordafrikanske lands udenrigsminister i forbindelse med et FN-møde i byen Marrakesh.

Med til billedet hører, at Dansk Folkeparti presser regeringen i udvisningssagen. DF’s formand for Retsudvalget, Peter Skaarup, opfordrede statsministeren til at tage Said Mansour med på flyet, når han alligevel skulle en tur til Marokko.

Efter FN-mødet i Marrakesh ville Lars Løkke Rasmussen ikke sætte dato på udsendelsen, men han fornemmer, at der er fremdrift, fortalte han den medrejsende presse:

»Jeg tillægger det overordentlig stor betydning, at den marokkanske udenrigsminister direkte over for mig har bekræftet, at han og jeg fortsat skal engagere os personligt i den her sag«.

Det er dog ikke første gang, at det har været lige ved og næsten. I marts var en ledsaget udsendelse af Mansour faktisk planlagt, men den måtte aflyses på dagen, fordi den marokkanske ambassade ikke havde de nødvendige rejsedokumenter.