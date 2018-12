It-råd har aldrig set noget lignende: Nyt system for boligvurdering kører efter fire år fortsat uden budget og tidsplan

Fire år efter at arbejdet med et nyt system til ejendomsvurderinger blev sat i gang, mangler Statens It-råd stadig det påkrævede budget og en tidsplan.

Arbejdet med det nye ejendomsvurderingssystem ser ud til at være i langt større problemer end hidtil oplyst.

Fire år efter, at arbejdet med det nye komplicerede it-system blev sat i gang, har det endnu ikke været muligt for den styrelse under Skatteministeriet, der udvikler projektet, at opfylde kravet om at indsende en såkaldt business case med tidsplan og et budget for projektet til Statens It-råd, som følger alle større it-projekter.

Kravet om at indsende papirerne er besluttet af Finansministeriet og fremgår af Budgetvejledningen. Det skal dels sikre, at de enkelte ministerier ved, hvad de går i gang med, dels gøre det muligt for Statens It-råd at give råd og vejledninger og advare, når der er risiko for, at et stort it-projekt er ved at køre af sporet.

Statens It-råd kategoriserede i juli 2015 udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem som et højrisikoprojekt.

Rådet indgik »i forståelse« for, at projektet skulle sættes i gang, inden der var vedtaget en lov om nye ejendomsvurderinger, en aftale om, at Skatteministeriet fik udsættelse med at udarbejde en busines case med budget og tidsplan. Men den skulle foreligge, »så snart en ny ejendomsvurderingslov var vedtaget«.

Det skete 2. juni 2017, men hverken Skatteministeriet eller dets Udviklings- og Forenklingsstyrelse, som nu har opgaven, har formået at fremsende planen med budget og tidsplan.

»Jeg tror, det er det eneste eksempel, vi kender«, siger Mogens Pedersen, der er formand for Statens It-råd og til daglig arbejder som kommitteret i Finansministeriet.

Skatteministeriet har flere gange lovet at fremsende materialet. Engang blev materialet kasseret, fordi formalia ikke blev overholdt. Andre gange har ministeriet ikke kunnet leve op til sine egne løfter.

Da ministeriet ikke har fremsendt budget- og tidsplan, er Statens It-råd afskåret fra at løfte sin opgave med hvert halve år at vurdere, om projektet er på rette kurs eller ved at køre af sporet.

»Det er klart, at en situation, hvor budget og tidsplan først kommer, når projektet er afsluttet, det er ikke noget, vi kan anbefale. Det er ikke nogen hemmelighed«, siger Mogens Pedersen.

Skatteministeriet har i stedet for en samlet plan fremsendt en række ansøgninger om bevillinger til Folketingets Finansudvalg. Ansøgninger, som Folketingets statsrevisorer i juni 2017 beskrev som »baseret på udokumenterede skøn og forudsætninger«.

På det tidspunkt oplyste Skatteministeriet til Rigsrevisionen, at der samlet var bevilget 1,2 milliarder kroner til det nye ejendomsvurderingssystem.

Til Politiken oplyser Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, at den regner med at kunne præsentere It-rådet og Folketinget for »et samlet budget og overblik over leverancer« i »starten af det nye år«, uden at man dog kan komme dette nærmere.

Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem har været i gang siden efteråret 2014. Skatteministeriet har for nylig i et statusnotat til Folketinget oplyst, at »de væsentligste dele af et solidt vurderingssystem er bygget«.

Men det kan fortsat ikke bestå de nødvendige tests på en række områder, og der er indtruffet nye risici, fremgår det af notatet. For eksempel kan det nye system ikke udsende breve til borgerne eller oplyse, hvilke forhold der har påvirket vurderingen af en ejendom.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) udsatte i oktober udsendelsen af de nye vurderinger til 2. halvår af 2020.