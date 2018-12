Kvinder skal være klimaledere

F or Aditi Gupta fra Indien, Binbin Wang fra Kina og Stephanie Langerock fra Belgien starter år 2019 på et skib på vej mod Antarktis. Kvinderne er alle en del af organisationen Homeward Bounds ligestillingsprojekt, der vil have flere kvinder med videnskabelig baggrund repræsenteret i lederstillinger verden over. På skibet bliver de undervist i strategisk kommunikation og får udviklet deres ledelsespotentiale på et af de steder i verden, hvor klimaforandringerne har den mest synlige og hurtige effekt.

Projektet er startet af den australske ledelsesaktivist og konsulent Fabian Dattner og marineforsker Jess-Melbourne Thomas. De mener, at manglende kvinder i lederstillinger skaber ensformige og mindre bæredygtige løsninger for klodens fremtid. Derfor har de siden 2015 haft et mål om at uddanne 1.000 kvinder over 10 år inden for de såkaldte Stem-fag: science, technology, engineering and mathematics.

»Vi bliver konfronteret af virkelighedens klimaforandringer nu. Når jeg ser på Rusland, Kina og USA, bliver jeg opmærksom og bekymret for, at der er noget meget galt med måden, verden bliver ledet på i dag. Derfor er det på tide, at vi forsøger at ændre noget globalt og gør noget aktivt for, at kvinderne kan blive en større del af den fremtidige samtale om vores planet«, siger Fabian Dattner på en Skype-forbindelse i Argentina, mens hun er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til den kommende ekspedition.

Netværk af kvinder

Nytårsaften sejler kvinder fra 26 lande fra Ushuaia i Argentina mod Antarktis, hvor de skal tilbringe tre uger ombord på skibet. Her vil de blive undervist af fakultetsmedlemmer, udveksle erfaringer i arbejdsgrupper og indsamle viden om klimaforandringerne i Antarktis’ natur.

Fabian Dattner peger på kvindernes fravær i Stem-fagene som et problem, når der skal tages beslutninger om fremtidens klima. Ifølge en McKinsey-rapport om Danmarks kønsfordeling på STEM-fagene er cirka en tredjedel af Stem-studerende kvinder.

»Den måde at lede på, som har fået os derhen, hvor vi er i dag, er ikke nødvendigvis den samme som den, der skal få os derhen, hvor vi har brug for at være. Derfor er det på tide, at kvinderne står sammen. I løbet af vores projekt lærer de også hinanden at kende og kan udveksle erfaringer på tværs af landene. Det giver dem et stærkt netværk, de kan bruge efterfølgende«, siger Fabian Dattner, der startede projektet i 2015. På den første ekspedition i 2016 var otte nationaliteter repræsenteret.

Projektets kvinder har været gennem et etårigt uddannelsesforløb, der via online-møder og coaching skal styrke deres strategiske færdigheder inden for ledelse, kommunikation og beslutningstagen.

Det er kun kvinder fra Stem-fagene, der kan ansøge om at blive en del af projektet, der har èn dansk deltager..