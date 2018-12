Retoriker om nytårstale: »Dronningen viste, at hun ikke behøver at være en meningsløs kransekagefigur«

Professor i retorik Christian Kock roser dronning Margrethe for årets nytårstale. Særligt hendes evne til at sige ting mellem linjerne får pæne ord med på vejen.

»Det meste var virkelig godt. Den handlede om, at der er nogle moralske principper, som vi bør kunne være fælles om alle sammen uden hensyn til politisk ståsted, og at dem er vi i fare for at glemme på mange områder. Det mindede hun os om«.

Sådan lyder vurderingen af dronningens nytårstale fra professor i retorik ved Københavns Universitet Christian Kock. Ifølge Christian Kock viste dronningen via sin tale, at hun har en opgave at udføre som monark.

»Hun gav os en vigtig moralsk påmindelse, der viste, at vi har en dronning, som har en vigtig funktion. For eksempel det med, at teknologien har fået os til at glemme at tale sammen og være til stede for hinanden. Det er noget, at alle burde kunne blive enige om. Dronningen behøver ikke at være en meningsløs kransekagefigur«, siger Christian Kock.

2018 begyndte med sorg i kongehuset, da prins Henrik døde 13. februar. Efter prinsgemalens død mødte dronningen og kongefamilien stor opbakning fra befolkningen, hvilket dronning Margrethe flot rundede i talen ifølge Christian Kock.

»Hun talte meget værdigt og smukt om den opmærksomhed, der kom efter prins Henriks død. Men det var også et eksempel på, at hun sagde nogle ting mellem linjerne. Hun nævnte ikke, at han var blevet mobbet før sin død, og at mange af de mennesker, der nu havde travlt med at værdsætte ham, var de samme, som tidligere havde mobbet ham«, siger Christian Kock.

Generelt havde dronningen en fin evne til at sige ting mellem linjerne, fortæller Christian Kock. Især i passagen, hvor dronningen sagde« »Derfor er det alvorligt, hvis nogle, som er en vigtig del af vort samfund, tager for let på deres ansvar og svigter deres forpligtelser. Er det noget vi genkender fra den senere tid?«.

»Jeg tror ikke, at der var mange, som ikke tænkte på bankchefer og Danske Bank i den passage. Men det blev ikke nævnt direkte«, siger Christian Kock.

»Dronningen er meget sprogligt bevidst. Hun er god til at sige ting på en smuk og indirekte måde. Der var mange elegante sætninger, som man let vil kunne huske, fordi der var en vis klang i dem«.