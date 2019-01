Sygeplejerske, jordemoder, læge og professor: Sådan kan politikerne gøre sundhedsvæsenet bedre

Gabriela Rehfeld

Jordemoder og leder af ungemodtagelsen i Halsnæs.

»En nem måde at løse problemerne med lægemangel er ved at tilbyde de raske patienter andre muligheder end praktiserende læger. Det handler for eksempel om kvindeundersøgelser, gravide, børneundersøgelser og præventionsrådgivning. Det kan man placere i sundhedshuse, hvor der for eksempel er jordemødre og andre faggrupper og selvfølgelig speciallæger tilknyttet. Man kan se på Sverige, hvor de har ungdomsmodtagelser og kvindeklinikker. Der kommer de syge patienter til lægen, mens raske patienter får hjælp andre steder. Jordemødre er billige i drift i forhold til lægerne, og de bor også i vandkantsområderne. Jordemødrene vil gerne«.

Jakob Kjellberg

Professor i sundhedsøkonomi hos Vive.

»Min drøm er, at vi får en stærkere almen praksis med flere muskler og mere personale. Der er meget fornuftigt i den kapacitetsopbygning, vi har haft omkring vores specialiserede sygehusvæsen. Men hele ideen var jo, at når der blev længere til sygehuset, så skulle der være nogle tilbud, som tog hånd om det nære, om de patienter, som ikke skal på sygehuset. Virkeligheden er bare, at mens vi over en tyveårig periode har puttet 5.000 flere læger ind på sygehusene, er der i den samme periode blevet en anelse færre læger i almen praksis. Det giver en skævvridning, når vi putter så mange ressourcer i de store sygehuse, for der er fortsat behov for mere nær behandling«.

Frederikke Marie Sørensen

Sygeplejerske på Rigshospitalets neonatalafdeling.

»Det vigtigste er at få sygeplejerskenormeringerne op. Der er lige kommet en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som viser, at hver femte regionalansatte sygeplejerske ikke får givet medicin til rette tid på grund af tidsmangel. Og andre undersøgelser viser, at jo færre sygeplejersker, jo flere fejl sker der. Det er patientsikkerhedsmæssigt helt ude i skoven. Under OK18-forhandlingerne blev der lavet nødberedskab, i tilfælde af at vi endte i konflikt. Men det viste sig jo, at mange steder i forvejen kørte med nødberedskab. På min afdeling fungerer Sundhedsplatformen faktisk ret godt efterhånden. Problemet er ikke it, det handler om, at vi skal have flere sygeplejersker på gulvet«.

Thomas Birk Kristiansen

Praktiserende læge i Ishøj.

»Jeg har to råd til politikerne. Det første handler om, at de skal væbne sig med tålmodighed. Det er ikke nemt for politikere, men de skal aftale borgfred i mindst fem år, lade være med at lave nye reformer og derved give sundhedsvæsenet ro til det, det hele handler om: at behandle patienter. Det andet råd handler om, at vi skal give patienterne ret til at bestemme over deres egne sundhedsdata. Vi har som læger tavshedspligt, og så nytter det ikke noget, at vi samtidig har pligt til at registrere og indrapportere patienternes sundhedsdata, som ministeriet så bestemmer over og kan videregive. Det er simpelthen ikke anstændigt«.