Øjenvidne: Toget rystede, gnisterne sprang, glasskårene fløj. Og så blev alt sort

»Pludselig begyndte toget at ryste for fuld skrue. Jeg så ud ad vinduet, hvor gnister sprang op fra siderne af toget. Og så begyndte alle ruder at springe, mens glasskårene fløj ind på os, og loftpanelerne slog sig løs. Og så blev alt sort«.

Sådan fortæller 19-årige Simon Voldsgaard Tøndering, som sad i en af de totalskadede vogne i toget, og som nu holder stille efter at være ramt af et objekt under kørslen på lavbroen over Storebælt.

Han forklarer, at tre vogne blev ramt voldsomt af noget, som senere er blevet bekræftet som taget fra en godsvogn af Banedanmark. Simon Voldsgaard Tøndering sad i den midterste vogn af de tre, som han fortæller »blev mindst skadet« af de tre vogne, som blev ramt.

»Jeg er heldigvis helt okay. Men alt var totalskadet i den vogn, jeg sad i, men der var mange flere tilskadekomne i de andre to vogne foran og bagved min. Der var rimelig meget panik, da det skete«, siger han.

Kostet flere livet

Ulykken skete i morges klokken 7.30, hvor lyntoget var på vej over Storebæltsbroen. Simon Voldsgaard Tøndering var på vej på arbejde. Han stod på i Odense og skulle kun to stop til Høje Taastrup, inden han skulle af.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at togulykken på lavbroen over Storebælt har kostet »flere mennesker livet«. DSB oplyser at seks mennesker har mistet livet, og flere er tilskadekomne.

Vi blev nødt til at træde over de døde, som lå under alt skroget på gulvet, for at hjælpe Simon Voldsgaard Tøndering, 19-årigt vidne til togulykke

Ifølge Simon Voldsgaard Tøndering er redningsfolkene inde i togene i færd med at evakuere.

»De hjælper de mange tilskadekomne og giver førstehjælp til dem, som er bevidstløse«, siger han.

Han var selv med til at hjælpe og redde de tilskadekomne, som sad i vognen foran ham, da ulykken skete. For at komme igennem til vognen foran dem, blev de nødt til at smadre ruden på døren, fordi alt omkring dem var totalskadet og presset sammen.

»Vi prøvede at hjælpe nogen ud. Sidste mand, vi fik ud, var efter 45 minutter. Han havde brækkede ribben og arm. Men der var stadig flere derinde. Vi blev nødt til at træde over de døde, som lå under alt skroget på gulvet for at hjælpe«, siger Simon Voldsgaard Tøndering.

Først blev han og de andre passagerer fra vognen flyttet over til en anden vogn, hvor der var lys og varme tæpper, som redningsfolkene havde medbragt. Men nu er han kommet ud af toget og er blevet bragt til et krisecenter, som er oprettet i Nyborg Idrætscenter.

DSB oplyser, at der var 160 passagerer og tre ansatte i toget, da ulykken skete. Togselskabet er i øjeblikket i gang med at få alle passagererne bragt ind til Nyborg Idrætscenter, hvor de kan få assistance. De har desuden oprettet en krisetelefon på 70 11 51 55, hvor psykologer er klar til at tage sig af dem, der har brug for hjælp efter oplevelsen på lavbroen.