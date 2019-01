Vindstød på Storebælt var tæt på alarmgrænsen, da gods fløj af ulykkestoget

Da et godstog med tomme flasker onsdag morgen kørte mod vest med retning mod Fredericia og skulle passere Storebælt, var vindhastighederne i de hårdeste stød helt oppe på 20,9 meter i sekundet. Hvis middel-vindstyrken målt over ti minutter havde været mikroskopisk tættere på – 21,0 meter i sekundet – skulle toget sætte farten ned over broen. Fra de maksimale tilladte 120 kilometer i timen til 80.

Men da middelvindstyrken lå noget under de 21 meter i sekundet, lød alarmen ikke. Toget og dets fører kørte derfor uden videre over broen uden bekymringer. Mens biltrafikken havde fået forbud mod at køre over, fordi der gælder helt andre sikkerhedsregler for dem.

Få minutter efter fløj en eller flere genstande af toget, ramte et modkørende passagertog og dræbte seks og sårede mange flere.

Oplysningerne om de 20,9 sekundmeter heftige vindstød kommer fra Martin Harrow, områdechef i Banedanmark for kvalitet og sikkerhed, som skynder sig at understrege, at vinden dermed ikke var kommet op i det røde felt - og at det endnu ikke er opklaret, om ulykken overhovedet har direkte forbindelse til blæsevejret.

»Vi har et automatisk system, der slår alarm, når vindhastighederne kræver, at der lægges begrænsninger på banetrafikken på broen. Og vi har naturligvis her i formiddag set, om alarmen gik i denne her forbindelse, og det gjorde den ikke, og det skulle den heller ikke«, fortæller Martin Harrow.

Om grænsen skal flyttes efter den tragiske ulykke vil Martin Harrow ikke gisne om, men han siger:

»Det er et regelsæt, vi har brugt gennem mange år uden problemer, og det blæser jo ganske ofte her i Danmark«, som Martin Harow påpeger.

Fokus rettes mod tom lastbiltrailer

Hos A/S Storebælt bekræfter teknisk direktør Niels Blom Salmonsen, at der ikke er målt en middelvind på 21 meter i sekundet, som er det, der skal til, før togenes hastighed skal sænkes. Kommer hastigheden i vinden op over 25 sekundmeter, bliver godstrafik på skinner helt stoppet på broen.

Mens de fleste øjne stadig er rettet mod de seks dræbte og mange kvæstede i passagertoget, er Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane efter få timer på broen kommet til den foreløbige konklusion, at det var en tom lastbiltrailer, der rev sig løs fra godsvognen, som var på vej fra Høje Taastrup til Carlsbergs Fredericia-bryggeri med tomme flasker.

Niels Blom Simonsen understreger, at bromyndigheden ikke tager stilling til, hvad der præcis er på de enkelte godstog.

»Her gælder der jo tekniske regler for, hvordan godset kan transporteres forsvarligt, og dem forholder vi os ikke til«, siger Niels Blom Simonsen.

Brat slutning på ferien

En direktør i transportselskabet DB Cargo, der har ansvaret for at transportere øl og flasker på jernbanen mellem Carlsbergs bryggeri i Fredericia og det sjællandske marked, er hastekaldt hjem fra skiferie for at deltage i opklaringen af, hvordan genstande fra en af firmaets øltransporter kunne rives sig løs og ramme et modkørende passagertog.

»Det er vores opgave at sikre, at transporten lever op til lovens bogstav før afgang, og vi er i gang med at komme til bunds i, om det også skete«, forklarer kommunikationsdirektør i DB Cargo Jan Wildau fra DB Cargos hovedkvarter, hvor der er krisemøde oven på den voldsomme ulykke.

Jan Wildau understreger, at den konkrete godstransport med afgang fra Høje Taastrup Station fik grønt lys af A/S Storebælt til at køre over trods stormvejret.

At tog generelt får lov at køre på de lange broer, selv når biltrafikken ikke får tilladelse, skyldes først og fremmest vægten. Som Jan Wildau forklarer kan et godstog med flasker, som det der forvoldte ulykken, nemt veje et par tusinde tons. Så selve toget står temmelig solidt på skinnerne.