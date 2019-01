Alt gik i stå, da katastrofen ramte lyntoget på broen

Årets første arbejdsdag blev til en sørgedag, da en lastvognstrailer fløj af et Carlsberg-godstog, smadrede et lyntog, dræbte seks og kvæstede flere.

Togrejser opleves af mange som den sikreste og fredeligste transportform. Læse en bog, drikke en stille kop kaffe, se landskabet passere. Men når det går galt, kan det være ekstra grufuldt. Det blev klart på årets anden dag.

Et 550 tons tungt godstog med lastbiltrailere med tomme flasker fra Carlsberg kører hen over lavbroen over Storebælt i et bragende blæsevejr med retning mod Fyn og Jylland, mens et lyntog, ICL 210, med endnu højere fart suser den anden vej.

Her mellem himmel og stormoppisket havskum bliver en lastbiltrailer revet af godstogets forreste togvogn. Det forbipasserende passagertog bliver på en indtil videre uafklaret måde ramt på fronten, og metal, glas og andre genstande hvirvler rundt, smadrer ruder, dræber seks passagerer og kvæster mange andre.

Det er det centrale, vi indtil videre ved om onsdagens tragiske togulykke på Storebæltsbroen klokken 7.35. Den blev den værste togulykke i landet i 30 år.

I løbet af få sekunder ændredes tilværelsen sig katastrofalt for mange, samtidig med at Danmark i mange timer var halvlammet med en totalt lukket livsnerve mellem Fyn og Sjælland: broen.

Som statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte det: »Helt almindelige danskere på vej på arbejde eller hjem fra juleferie har fået slået deres liv i stykker«.

Blandt de 134 om bord på toget var Simon Voldsgaard Tøndering, der mærkede toget ryste, så gnister springe op fra siderne af toget, hvorefter alle ruder sprang, glasskår fløj ind, og loftpanelerne slog sig løs. »Og så blev alt sort«, berettede den 19-årige togpassager, der var nødt til at træde over de døde for at redde overlevende ud.

Andre passagerer fortæller samstemmende, at de mærkede rystelser og hørte høje brag og så gnister. Men også at toget tilsyneladende blev ved med at køre et stykke tid efter de høje og skræmmende lyde.

National krise

Også timerne efter ulykken var ekstreme. For da der blev slået storalarm, kunne redningsfolk og politi nærmest ikke komme frem for bilister, der holdt i kø på motorvejen, efter at Storebæltsbroen havde været spærret for biltrafik i mange timer på grund af vejret. Og bagefter måtte redningsfolkene kæmpe med at redde passagerer ud under meget vanskelige forhold på en smal bro. I stiv storm.

Ulykken var så voldsom, at statens kriseberedskab – National Operativ Stab – blev kaldt sammen. Det samme blev Havarikommissionen, som efter få timer kunne meddele, at en tilsyneladende tom lastbiltrailer var faldet af godstoget. De første billeder onsdag eftermiddag viste en trailer med bunden i vejret pløjet halvt ind i frontpartiet af lyntoget og med gummihjulene strittende i vejret.

Da mørket var faldet på i aftes, tegnede det uheldssvangre godstog silhuet mod den mørke himmel på dæmningen ved Knudshoved. Det var tydeligt at se, at de første seks vogne i godstoget er flået fra hinanden, og sammen med synet af de mange ølkasser, der lå spredt, kunne man fornemme den store kraft, ulykken er sket med. Den første flade vogn lige bag lokomotivet var tom. Her stod den trailer, som er slynget af.

Tæt på alarmgrænsen

En hovedopgave for Havarikommissionen bliver at finde ud af, om lastbiltraileren er blevet monteret efter reglerne. Og om bromyndighederne gjorde ret i at lade godstoget køre over, når biltrafikken var blevet stoppet på grund af stormen med det ellers tilforladelige navn Alfrida.

Ansvaret for sikkerheden ved Carlsbergs banetransport af øl og flasker mellem det østlige og vestlige Danmark ligger hos DB Cargo, et selskab under Deutsche Bahn. Her hjemkaldte man i går direktøren fra ferie, for at han kunne være med i opklaringen.

Sund & Bælt og Banedanmark, der sammen har ansvaret for, om broen er sikker at passere, mener, at alt er gået efter reglerne hos dem. Et godstog skal sænke farten til maksimalt 80 kilometer i timen, når vindstyrken er i snit over 21 meter i sekundet målt over en ti minutters periode. I så fald går der en automatisk alarm til centralen i Roskilde, der styrer fjerntrafikken på banerne.