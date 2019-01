Tommy Ahlers: I min gamle verden ses politik som visionsløst, langsomt, systembevarende, udygtigt og umuligt at ændre på

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) sender en opsang til sit gamle netværk i erhvervslivet og iværksættermiljøet: Kom ud af hullerne, og lad være med at være så bange for at stikke næsen frem i politik. Den politiske verden er langt bedre end sit rygte.

Da først Lars Løkke Rasmussen meldte sig på mobilen, gik det hele så hurtigt, at Tommy Ahlers aldrig fik tid til at spørge sig for i sit betroede netværk. Men han er ikke et sekund i tvivl om, hvad vennerne i erhvervslivet og iværksættermiljøet ville have rådet ham til, hvis han havde haft et døgn eller to til at vende skråen vedrørende tilbuddet om at blive uddannelses- og forskningsminister:

»De ville have sagt: Lad være med at gøre det«.

Hvorfor?

»Fordi deres opfattelse af politik var lidt den samme, som jeg selv havde for 3-4 år siden«.

Og det var?

»At der var tale om en meget konsensuspræget verden, hvor det er næsten umuligt at ændre noget. Om noget meget systembevarende uden visioner. Et sted, hvor det går meget, meget langsomt. Hvor det ikke er sjovt at arbejde sammen med de personer, du skal arbejde sammen med, fordi du ikke synes, de er dygtige nok. Det ville være min gamle verdens opfattelse af politik«, siger Tommy Ahlers.

I forrige valgkamp brugte han sprogets værste gloser om valgkampens hovedspørgsmål. Valgkampen var ifølge den daværende techiværksætter »den mest pinlige«, han nogensinde havde oplevet. Han sagde, at landets politikere kun ved, hvordan man bruger penge, fordi ingen af dem nogensinde har tjent penge til det danske samfund. Han mente derudover, at udlændingeområdets hovedproblem var, at »vi får for få«.

I dag er han ikke desto mindre både blevet minister og Venstres topkandidat i København i den kommende valgkamp. Velkomstreplikken i ministerkontoret vidner om, at vi har at gøre med en politiker, der ikke er skåret ud af samme stykke træ som de andre.

Fra kontoret på 3. sal er der direkte udsigt til Knippelsbro. Ahlers peger energisk på en bil på broen, der har et logo fra den app-baserede kørselstjeneste Drivr klistret hen over siden.

Blå bog Tommy Ahlers

Født i 1975 i Haderslev, opvokset i Agerskov i Sønderjylland Hd 1. del, Copenhagen Business School, 1996 Cand.jur., Københavns Universitet, 2001 Strategikonsulent, McKinsey & Company, 2001-04 Stifter af ZYB, senere stifter og adm. direktør i ZYB ApS, 2004-09 (ZYB blev opkøbt af Vodafone i 2008) Adm. direktør, Wayfinder Systems, 2009-10 Chef for location based services, Vodafone, 2009-10 Investor og adm. direktør, Podio, 2010-12 (Podio blev opkøbt af Citrix I 2012) Vicepræsident, Citrix, 2012-15 Derudover en række tillidshverv, f.eks. bestyrelsesformand for Drivr 2012-17, 2016-17, Hello Great Works A/S 2016-17, formand for Iværksætterpanelet 2017-18, medlem af Disruptionrådet 2017-18 og medlem af Vækstfondens bestyrelse 2018. Alle hverv blev fratrådt 2. maj 2018. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere

»Er du klar over, at jeg har tabt knap 5 millioner kroner på det firma?«, spørger han.

Tommy Ahlers forklarer om en investering, der gik i vasken, fordi taxabranchen rundtomkring i Europa ikke var parat til at bruge ny teknologi, så den kunne konkurrere med Uber. Drivr gik konkurs, men er med nye ejere og et nyt koncept blevet genrejst for nye millioner.

Trods de tabte Drivr-millioner er Tommy Ahlers stadig mangemillionær på grund af salget af techvirksomhederne ZYB og Podio fra tiden i iværksættermiljøet.

Blottet maveskind i tv

Men i den politiske verden er der stadig et element af snarrådig Klods-Hans over politikerdebutanten. Nytårsdag kunne hundredtusindvis af nytårstrætte tv-seere kigge forundret med, da han med blottet maveskind lod sig interviewe live fra ministerbilen, iført kjole og hvidt – men de nederste skjorteknapper var ikke knappet.

Tommy Ahlers og en journalist fra Danmarks Radio var kommet lidt sent ud ad døren fra ministeriet, og under det kørende interview på vej til nytårstaffel på Amalienborg lagde de ikke mærke til det frie udsyn til kridhvid ministermave med modermærke.

»Jeg tænkte: »Det kører da meget godt. Jeg lyder vist okay skarp og får sagt nogle gode ting om statsministerens nytårstale««, fortæller Tommy Ahlers.

I samme sekund der blev klippet væk, reagerede mobiltelefonen med rumlen og ramlen:

»Den vibrerede kraftigt. Den første spurgte på sms: »Hvad har du gang i? Pas nu på, Tommy«. Jeg tænkte: »Hvad har jeg nu sagt om den klimapolitik? At den er helt grøn eller helt sort?«. Så ser jeg på billederne. Min umiddelbare reaktion var: »What the fuck. Det er jo helt surrealistisk, og det har varet i 4 minutter«. Jeg gik ind på Twitter for at se, om nogen havde opdaget det. Det var der ret mange, der havde. Der stod: »SOS – hjælp dog manden«, »Hvad har fotografen gang i?«– alt muligt af den slags«.

Før entreen på Amalienborg nåede Ahlers at få vendt episoden med journalisten og en ulykkelig tv-fotograf, som havde opdaget miseren, men hverken havde kunnet rykke kameravinklen eller zoome væk fra maveskindet. Ministeren bandede i første omgang over episoden:

»Jeg tænkte: »Sikke noget lort«. Man prøver jo at gøre sig umage. Det handlede om at være perfekt oppe hos dronningen. Men jeg nåede at tænke, at jeg var nødt til at gøre noget. Jeg kunne godt se, at der var rigtig mange, der havde lagt mærke til det her. Der var næsten lige så mange, der skrev, som den dag jeg blev minister«.

Feberredningen blev en kort besked på de sociale medier, hvor han ironisk kædede ’mave-interviewet’ sammen med sit politiske arbejde for at gøre op med perfekthedskulturen i uddannelsessystemet:

»Man må sige, at når man viser maveskind, mens man sidder i kjole og hvidt på vej til nytårstaffel, så er det da i hvert fald et opgør med perfekthedskulturen. Ud med den på Instagram, Twitter og Facebook. Så gik jeg ind til det taffel«.

Inden for dørene viste det sig med et samme, at dem på de bonede gulve også havde fulgt med. Herunder tronfølgeren.

»Kronprins Frederik sagde noget i retning af, at »det var en flot mave«. Han nåede lige at sige det med et glimt i øjet«, fortæller ministeren.

I den mere seriøse afdeling har han flere andre historier på lager om at være politisk begynder. For eksempel da han i begyndelsen af ministertiden modtog en for ham aldeles ukendt problemsag.

»Nogen spurgte, om sagen var forligsbelagt. Jeg tænkte: »Hvad betyder det?«. Bare sådan et ord. En sagde så: »Nå, men det er kun en stemmeaftale«. Jeg tænkte: »What, hvad er forskellen?«. At forstå alle de ting og finde frem til, hvad vi nu kunne gøre, var ikke så let«, fortæller ministeren.

Det lyder også, som om der var et element af Klods-Hans over Tommy Ahlers’ første optræden i regeringens Disruptionråd, som han blev medlem af i 2016. Rådsmedlemmerne var til en start blevet bedt om at forklare, hvad de personligt regnede med, at rådsarbejdet skulle handle om.

»Jeg bruger en formulering om, at nu har jeg ikke lige nærlæst kommissoriet, men jeg siger, at jeg da håber, at vi også kommer til at diskutere klima. Fordi er der noget, der kommer til at ændre måden, vi gør tingene på, og kræver en kæmpe omstilling, så er det klimaudfordringerne«, siger Tommy Ahlers.

Regeringens tovholder i Disruptionrådet, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), undlod ikke at gøre opmærksom på, at rådsarbejdet handlede om teknologiens muligheder og faldgruber – og absolut ikke klimaudfordringerne.

»Troels er jo ikke den største diplomat, og han sagde: »Jeg vil bare sige til den gode Tommy Ahlers, at det vil da være en fordel – også for andre rådsmedlemmer – at læse kommissoriet. For der står ikke, at vi skal diskutere klima«. Jeg havde ikke læst det, og det stod der ganske rigtigt ikke. Det er også fint nok. Vi havde fantastiske diskussioner om teknologien, som også er vigtige«, fortæller Tommy Ahlers.

Konservativ folketingskandidat

Trods den uheldige start føler han sig i dag overbevist om, at det var diskussionerne i Disruptionrådet, der modnede hans egne tanker om at gå ind i politik. Ahlers formoder samtidig, at rådsarbejdet lagde kimen til, at statsministeren begyndte at lege med tanken om at se bort fra the usual suspects i Venstres folketingsgruppe og i stedet kigge i retning af Ahlers som mulig afløser for den politiktrætte Søren Pind.

»De andre i gruppen ser han flere gange om ugen på gruppemøder. Han ser dem, når de står foran pressen med en politisk dum sag, og hvordan de argumenterer og arbejder med folk herinde. Mig har han kun set i Disruptionrådet, så jeg går da ud fra, at han undervejs i den proces har siddet og lagt mærke til, hvordan jeg formulerer mig, og hvordan jeg interagerede i de en-til-en-samtaler, jeg havde med Løkke«, siger Tommy Ahlers.

Jeg har fuld respekt for, at embedsværket er trænet i ikke at begå fejl og løbe risici. Jeg skal som politiker være parat til at risikere noget baseret på min vision for samfundet Tommy Ahlers

Udnævnelsen fandt sted 2. maj 2018, men undfangelsen af toppolitikeren in spe synes at være sket i april 2017. Allerede som 22-årig jurastuderende havde Tommy Ahlers ganske vist satset på en politisk karriere, da han ved folketingsvalget i 1998 stillede op som konservativ folketingskandidat i Rødding-kredsen i Sønderjylland, hvor han kommer fra.

Men da han var langt fra at blive valgt, satte han et stort punktum for den karriere.

»Jeg sagde dengang, at nu ville jeg ud at have et rigtigt arbejde. Have nogle erfaringer og noget at byde på. Det var den vending, jeg brugte, når jeg skulle forklare folk, hvorfor jeg ikke fortsatte i partiet. At jeg ville have noget rigtigt at komme med og så komme tilbage i politik, når jeg var i 30’erne«, fortæller Tommy Ahlers.

Han fik først sit comeback, da han havde rundet de 41. Med to ministre som mellemmænd. I april 2017 fik daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) Tommy Ahlers’ ja til at indtræde som formand for regeringens iværksætterpanel. Statsministeriet fik også ja, da man spurgte, om Ahlers ville være medlem af Disruptionrådet.

På det tidspunkt var han for længst blevet en stor kanon i startupbranchen fra sin platform som medstifter af techvirksomheden ZYB, der i maj 2008 blev solgt til Vodafone for 50 millioner dollars. Senere blev techvirksomheden Podio solgt for et tilsvarende beløb. Som nyuddannet jurist arbejdede han først i 4 år som konsulent hos McKinsey. Tommy Ahlers havde været vicepræsident for it-virksomheden Citrix. I 2016 og 2017 havde han kastet sig over flere håndfulde forskellige ting i roller som bestyrelsesformand, passiv og aktiv investor, foredragsholder og iværksætterguru i DR-programmet ’Løvens hule’.

»Kan lade sig gøre at ændre noget«

Men mødet med politik oversteg alle forventninger. Slotsholmen og omegn viste sig slet ikke at være den intrigante kolos på visionsløse lerfødder, han havde forestillet sig.

»Jeg så, at det kunne lade sig gøre at ændre noget, og jeg så nogle politikere, som jeg førhen kun havde mediernes historiefortælling om. I det direkte møde en til en i Disruptionrådet fik jeg et helt andet indtryk af dem«, siger Tommy Ahlers.

Af samme grund lod han det skinne igennem over for statsministeren, at han havde fået smag for mere. I den periode legede Tommy Ahlers med tanken om at blive en slags politisk kuglestøber.