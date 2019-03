Vigga kom ud - med begge øjne frie

Karsvulsten i vores ufødte piges ansigt var nu så stor, at lægerne besluttede at medicinere hende igennem mig i forsøget på at stoppe væksten. Efter fødslen fortsatte vi med at give hende medicinen. Dette er tredje og sidste kapitel i Pernille Mainz’ fortælling om Vigga.

Vi fik resultaterne af MR-skanningen til et møde med vores faste læge på Rigshospitalet, Lisa. Det var anden gang i løbet af min graviditet, jeg blev MR-skannet. Formålet var at få et så godt billede som muligt af den såkaldte karsvulst, som vores pige havde midt i ansigtet, og som var blevet opdaget midt i min graviditet: Hvor meget var den vokset, og hvor stor skade ville den kunne nå at gøre, inden vores pige blev født.

Også tumoreksperten og plastikkirurgen, som vi tidligere havde mødt, var med. Lægerne var, ligesom os, bekymrede over karsvulstens vækst.

Det så ud til, at venstre øje nu var dækket næsten helt til. Jeg dvælede ved tanken om kun at kunne se mit barn ind i det ene øje. Kun at have halv adgang til hendes sjæl. Spørgsmålet var, hvor stor den ville kunne vokse sig i resten af graviditeten. Og hvad den kunne nå at lave af skade på næsen.

Serie Børn med misdannelser I marts 2017 fik Politikens journalist Pernille Mainz under en skanning opdaget en sjælden misdannelse hos sit 20 uger gamle foster. Politiken sætter i den kommende tid fokus på misdannelser hos børn: Hvor mange børn fødes hvert år med en misdannelse eller kromosomfejl. Hvad kan det skyldes, hvad skal der til før, man kan få tilladelse sen abort op til uge 23. Og hvordan er det at stå i som forældre. Dette er tredje og sidste kapitel i Pernille Mainz’ fortælling.

»Vi vil gerne tilbyde dig medicinsk behandling med betablokkere. Det vil måske kunne reducere karsvulstens vækst«, lød det så fra lægerne.

Udmeldingen kom uventet og var en kæmpe forløsning. Nu kunne vi handle. Endelig. Vi kunne gøre noget i stedet for bare at lade stå til og skanning efter skanning se på, hvordan vores piges ansigt langsomt blev mere og mere deformt. Lægerne understregede, at de ikke kunne love, at karsvulsten stoppede med at vokse, og at det aldrig var forsøgt før i Danmark.

Efter grundig research havde læger på Rigshospitalet, inklusive læger på Bispebjerg Hospital, fundet frem til et enkelt tilsvarende udenlandsk tilfælde med en gravid kvinde, der var blevet behandlet med propranolol, også kaldet betablokkere, med succes.

Medicinen gives normalt til hjertepatienter, men har en sammentrækkende effekt på karsvulster, der er fyldt med små blodkar. Det var samme slags medicin, som vores pige skulle have, når hun var blevet født.

Senere samme dag tog jeg en lille, hvid pille. Jeg var lykkelig.

Den næste måned voksede karsvulsten minimalt. Til min allersidste ultralydsskanning hos Lisa, en fredag i midten af juli, målte den 4,4 gange 3,2 gange 2,0 centimeter. Næste gang vi skulle se karsvulsten, ville det ikke være på en skærm med røde og blå, lysende lyn. For første gang ville vi kunne stryge vores fingre hen over den – og over alt det andet, som vores datter også var: en helt almindelig pige, der havde haft en kompliceret vej til livet. Og som bare så anderledes ud.

Mødet med vores pige

Tre dage efter, en tidlig mandag morgen 17.7.2017, før byen var vågnet helt op, sad Nicolaj og jeg i en taxa med retning mod Rigshospitalet. Taskerne var pakket til fem dage. Jeg skulle have planlagt kejsersnit to uger før termin, fordi en naturlig fødsel ville kunne trykke karsvulsten med de mange blodkar og få den til at briste.

»Bare karsvulsten ikke kommer til at gøre ondt på hende. Og bare der ikke er andre ting galt, skanningerne ikke har kunnet vise«, sagde jeg til Nicolaj som noget af det sidste, inden taxaen stoppede foran Rigshospitalet.

Indenfor fik vi en stue, hospitalstøj på og en seng, som jeg blev kørt ned i på fødegangen. Mens jeg lå og ventede på, at operationsstuen blev klar, lyttede jeg til de fødende kvinder, hvis lyde var som vilde dyr inde bag de tunge døre. Jeg følte med dem, selv om jeg helst selv ville have født på naturlig vis. Nicolaj og jeg smilede til hinanden. Nu var det vores tur. Døren til operationsstuen blev åbnet.

Efter 29 minutters operation hørte jeg et kort, kraftfuldt, let rallende vræl. Vores pige var blevet trukket ud til os gennem et fint snit på 15 centimeter. Læger og sygeplejersker i grønt tøj med hvide ansigtsmasker tog imod hende og lagde hende på et blåt klæde over mine ben, der var dækket af plastik. Navlestrengen blev klippet, og en børnelæge og jordemoder fik hende over, så de kunne undersøge, om hun var, som hun skulle være.

»Øjet er frit, øjet er frit«, hørte jeg en stemme sige bag mig ved bordet, hvor vores pige lå. Kunne det virkelig passe? Nicolaj kom hen til mig med sin telefon og viste et billede, han lige havde taget. Karsvulsten skyggede for en stor del af øjet, men selve øjet var frit. Hun ville alligevel kunne se. Med begge øjne.

»Ser hun ikke fin ud«, sagde han.

»Jo, men den er meget stor. Jeg synes, den er meget stor«, græd jeg af lettelse over, at fire måneder med bekymringer og endeløse forestillinger om det usete var forbi. Der lod ikke til at være andre ting galt med vores barn. Og nu var hun endelig hos os.

Samtidig gjorde det ondt, at hun skulle se sådan ud. Misdannet. Midt i ansigtet. Vores lille Vigga, som Vilmar havde bestemt, hun skulle hedde. Vigga Vilje.

Men da jeg først fik hende i armene, puttede mine tommelfingre ind i hendes bittesmå hænder, stak næsen ned i hendes sorte hår og kiggede ind i hendes mørke øjne, var det, som om karsvulsten forsvandt. Ikke fysisk, vi kunne jo stadig godt se den. Men den mentale betydning af den var væk. Nu var hun først og fremmest Vigga.

En sidste hjerneskanning

En uge efter kejsersnittet blev hun hjerneskannet igen. Bare for en sikkerheds skyld – fordi der findes et sjældent syndrom, hvor piger med karsvulster i ansigtet kan have misdannelser i hjernen.

»For her går vi med livrem og seler«, sagde klinikchefen på den afdeling, hvor vi havde været indlagt, i en blanding af munter og alvorlig tone, mens han smurte gelé hen over Viggas hår og nænsomt placerede den lille håndskanner på hendes hoved.

Jeg holdt vejret og kunne mærke mine håndflader blive svedige, mens jeg kiggede på billederne af hjernen, der viste sig på skærmen. Mine knæ blev bløde, og jeg måtte tage et par dybe indåndinger for ikke at blive svimmel.