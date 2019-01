Omar Abdel Rahman (th), bedre kendt som 'Den Blinde Sheikh', var to gange i starten af 1990'erne på besøg i Danmark. Begge gange var hans besøg arrangeret af Said Mansour, som han her er fotograferet med på Storebæltsfærgen. Et par år efter sit sidste besøg i Danmark var 'Den Blinde Sheikh' involveret i det første terrorangreb mod World Trade Center i 1993.