Lokoførers forklaring om dødsulykke på Storebælt kan flytte mistanken til trailerens baghjul

Preben Steenholdt Pedersen er omvendt ikke i tvivl om, at hvis et kraftigt vindstød kommer ind under presenningen på en tom lastbiltrailer ude på broen, er »der abnorme kræfter på spil«.

»Men presenningerne skal jo være surret godt til, og det går jeg også ud fra, at de var«.

Hvis lastbiltraileren er blevet løftet delvis af godsvognen, kort efter at godstoget er kommet op af tunnelen under Storebælt for at fortsætte vestpå på lavbroen, har lokomotivføreren i førerhuset på godstoget ikke haft en chance for at mærke eller høre, at noget er galt bag ham.

I den konkrete sag mærkede godstogets lokofører end ikke sammenstødet, fortæller Preben Steenholdt Pedersen.

»Lokomotivføreren mærker først, når noget bagude enten fører til, at luften i systemet eller strømmen forsvinder. Ellers kunne han såmænd være fortsat til Faaborg også efter sammenstødet«, siger Preben S. Pedersen.

»Vi blev urolige«

Bo Haaning fra Havarikommissionen understreger, at kommissionen holder alle muligheder åbne.

Men også at der ikke var tvivl om, at Trafikstyrelsen måtte gøre noget, da en test i Høje Taastrup mandag af tre lommevogne viste, at kongetappen på i hvert fald den ene af dem ikke kunne holde fast i traileren, da en kran løftede i den.

Allerede weekenden forinden havde Havarikommissionen fået »indikationer« på, at der kunne være tekniske fejl på sammenkoblingsmekanismerne med kongetapperne. Bo Haagen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at fortælle, hvad de indikationer gik ud på.

»Vi blev meget urolige, da vi kunne se, at selv om de læsser trailerne efter forskrifterne, og de er spændt fast med tappen i låsemekanismen, kan man alligevel løfte dem af«, siger Bo Haagen.

Det fik Trafikstyrelsen til at udstede et foreløbigt forbud mod kørsel med lommevogne.

Ifølge Preben Steenholdt Pedersen fra Dansk Jernbaneforbund kan man kun forvisse sig om, at kongetappen er låst fast i sadlen, ved at der lyder et ’klonk’ og ved at observere, at et håndtag står i låseposition.

»Man kan jo ikke se ind i cylinderen, om den rent faktisk holder«, påpeger Preben S. Pedersen.

Fredag fik en enkelt jernbaneoperatør, det svenske firma Hector Rail, dog lov at køre igen, efter at de over for styrelsen havde dokumenteret deres måde at kontrollere låsemekanismen på.

Det gik galt i Tyskland

For fem år siden skete en togulykke, der på visse punkter ligner den danske. Et godstog med træ netop fra Hector Rail kørte fra Sverige gennem Danmark, og da toget nåede Hamburg, havde en trailer på en lommevogn forskubbet sig, så den hamrede ind i en bro.