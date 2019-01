Historisk retssag går i gang i dag: 16 unge medlemmer af Loyal to Familia risikerer 20 års fængsel hver for drabsforsøg. Men er der en grænse for straf?

Fakta

Forbuddet mod Loyal to Familia

Justitsministeriet og Rigsadvokaten meddelte i slutningen af juni 2018, at staten vil køre en retssag mod Loyal to Familia (LTF) ved de danske domstole for at få banden opløst. Hovedargumentet er, at LTF er en forening med et ulovligt formål. Det er ikke tidligere lykkedes at forbyde en specifik bandegruppering i Danmark.

I september 2018 indførte politiet et straksforbud mod LTF. Grundloven gør et foreløbigt forbud muligt, indtil sagen har kørt ved domstolene.

Straksforbuddet betyder blandt andet, at man vil kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på for eksempel trøjer og kasketter. Det vil være ulovligt at videreføre foreningen, og politiet kan forbyde folk med tæt tilknytning til LTF at opholde sig på bestemte steder.

Forbuddet gælder i hele Danmark. Der er endnu ikke sat en dato for retsopgøret mod Loyal to Familia.

Vis mere