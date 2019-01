Indsigt på kanten af livet: 7 ting, du bør vide, før du dør

Hvad er vigtigt at nå, inden det er slut?

Stine Buje, 36 år og cand.comm. fra RUC, har i efteråret udgivet ’Bogen om livet’, 15 interviews med danskere om, hvad de synes er vigtigst i tilværelsen, efter at de har fået besked af deres læge om, at de lider af en uhelbredelig sygdom. I de personlige samtaler går 7 indsigter igen, som også giver mening for folk, der endnu ikke er på kanten af livet.

Inspirationen kom fra en australsk sygeplejeske, der har plejet døende, og som har samlet en liste på fem ting over det, de fortryder mest.

»Jeg ville godt lave en bog med en lidt mere livsbekræftende vinkel. Hvad kan vi så få ud af det her? Der er så meget læring for os, der endnu ikke har indset, at vi skal dø. Til hverdag kan det være lettere bare at gøre, som man tror, folk forventer. Men vi har faktisk en mulighed for hver eneste dag at skabe mening. At være opmærksomme på, hvad der er værd at prioritere. At træffe et valg. Det kan vi lære af dem, der lever med en udløbsdato«, siger Stine Buje.

1 At prioritere de nære relationer

Hvis jeg skal give folk et godt råd, som ikke bare er floskelagtigt, så er det at mærke efter, hvem der beriger dit liv. Man skal ikke kun mærke efter, når man står med en diagnose eller står ude på kanten. Man skal mærke efter hver dag. Man kan blive flået fra hinanden i en trafikulykke, eller den, man holder af, kan blive ramt af en blodprop eller en hjerneblødning. Vi er jo uendelig sårbare. Se at sprede kærlighed ud, alt de,t man overhovedet orker, for der kommer kun kærlighed retur. (Charlotte Bøving, 51 år, tv-læge)

Stine Buje:

»Det er noget, alle 15 taler meget om i bogen. Kærligheden til deres allernærmeste. Når de skal prioritere deres tid, er det de nærmeste, det gælder. Familien, men også den selvvalgte familie, de venner, der er helt tæt på. Netværket og bekendte kan også have en betydning for dem, men de nære er langt vigtigere«.

2 At have en rolig tilværelse

Der er måske noget meget godt i dronningens råd om, at det er sundt at gøre noget andet eller ufornuftigt, for det kan også inspirere til, at man kan fortælle folk noget andet, end at man har travlt. Man kan fortælle dem, at man har gået en tur i skoven. Den rene luft og stilheden betyder noget. Du hører ikke mange lyde heromkring, og om natten er der ro. (Gunnar Stig Hansen, 77 år, tidl. lektor)

Stine Buje:

»Vi lever i en kultur, hvor der er status i at gøre alt på rekordtid. De medvirkende vælger at leve en mere rolig livsstil, hvor der er plads til at sætte pris på det, der foregår i nuet og i pauserne. Det er noget, jeg selv har taget til mig. Jeg har skåret ned på mine aftaler og mediterer hver dag for at finde ro. Ellers kan jeg ikke være ordentligt til stede«.





3 At bruge tid i naturen

Da jeg havde æbleplantagen, brugte jeg den som afslapning fra det politiske pres og stress. Jeg fandt noget ro i det grønne, varme og dejlige. Da vi solgte den, købte vi med vilje et sommerhus, der var helt anderledes. Det ligger ud til vandet, hvor der er vestenvind, så der er sus og salt. Det barske vejr passer mig godt, og det er jo nok, fordi jeg føler, at jeg er ved kanten af mit liv. Så passer det mig godt, at det raser og rusker. (Ritt Bjerregaard, 77 år, tidl. politiker)

Stine Buje:

»Det var en overraskelse for mig, at naturen spiller sådan en stor rolle for de medvirkende, men det giver jo så god mening, at vi som mennesker har behov for at forbinde os med noget, der er større end os selv. Jeg tror, naturen bliver et billede på noget åndeligt, som vi måske ikke er i kontakt med så tit, fordi religion ikke fylder så meget længere«.

4 At fokusere på de positive tanker

Jeg skal ind og rydde op i det, der fylder. Hvis jeg er i dårligt humør, får jeg gjort noget ved det og kommer videre. Jeg sørger for at rydde de små sten af vejen. Jeg sidder ikke og venter på, at tingene sker. Jeg er blevet opmærksom på, at hvis der er noget, jeg trænger til, så skal jeg gøre noget ved det. (Mona Muusman Petersen, 62 år, tidl. landbrugsrådgiver)