29-årige Fie er uhelbredeligt syg. Nu blogger hun om at huske at leve

Fie Oppenhagen Arildsen bor på Nørrebro, er gift med Simon og har en forkælet hund, der hedder Osvald, og så er hun uhelbredeligt syg. Det betyder, at hun ved noget om livet, som hun skal have givet videre, inden det er for sent.

Det var min far, der lærte mig at grine af livets komedie, fremfor at græde over dets tragedie. (fra Instagramprofilen Fiesenberg)

Fie Oppenhagen Arildsen, 29 år, træner hver dag. Både med løbetur eller styrketræning. Og på at være taknemmelig.

På at få noget ud af det liv, hun har. Efter seks år med livmoderhalskræft, der har bredt sig, er hun meget medtaget. Hun går til daglig kontrol på hospitalet, får blodtransfusioner hver 14. dag og har ofte smerter, som hun holder i skak med cannabis-olie. Men selvom hun er i stadie 4, det mest alvorlige, oplever hun en livsglæde og ro, hun ikke kendte, da hun som 23-årig pædagogstuderende fik diagnosen.

»Selvfølgelig ville jeg ikke ønske, jeg var syg – især ikke for min familie, men jeg har fået et andet syn på livet, som jeg ville ønske, alle kunne få lov at få. Og når jeg er åben om tanker og deler dem på Instagram, er det, fordi jeg vil give den gave videre. Det er tit først, når vi bliver ramt, at vi opdager, hvad det hele handler om«, fortæller Fie Oppenhagen Arildsen over en kop grøn te på Café Kaf på Nørrebro i København.

»Før min sygdom havde jeg allerede planlagt det liv, jeg skulle leve. Studie, job, hvor mange børn jeg ville have. Og når jeg var på ferie, tog jeg mig dælendullemig i at sidde og lede efter den næste ferie på telefonen, for nej, hvor var det dejligt, og vi må da se at finde en billig rejse, så vi snart kan komme afsted igen. I stedet for at være i nuet. Sådan tror jeg, mange har det. Vi er et skridt foran hele tiden og er aldrig rigtig i nuet«.

Det gør ondt at miste folk. Men hvis man ser kærligheden i det, så er det til at bære

Da hun fik diagnosen for seks år siden, var den første reaktion at feste igennem og træne helt vildt. Samtidig med at hun ville have 12 i alle fag på studiet. Nu skulle livet leves på alle cylindre.

Resultatet blev en voldsom depression. Et sort hul. Mens sygdommen, som lægerne i starten sagtens mente at kunne helbrede, bredte sig. Så hun blev bitter, ked af det og forbandede canceren. Det kan virke som et dystert kapitel, men det var et nødvendigt vendepunkt.

»Jeg ville ikke være foruden den depression, for det var den, der sagde, hey, det er alvorligt, Fie, du er nødt til at arbejde med dig selv. Det var der, jeg rejste mig og tog livet seriøst!«

En vigtig faktor var psykologen, der gav Fie et nyt perspektiv på krise ved at give hende lov at være syg, men også gøre det til hendes eget ansvar at håndtere sit humør.

»Hun var meget direkte. Hun sagde, »Du har det hårdt. Men du bestemmer selv, om du vil være glad«. Det var godt nok provokerende sagt, syntes jeg, for jeg var jo i det her sorte hul, og jeg var bitter og sur på canceren. Men så sagde hun, »Er det ikke befriende? Vi kan selv styre vores tanker«. Det var der, det gik op for mig, at jeg har ansvaret selv. For mit eget liv«.

Siden den oplevelse har Fie arbejdet med sig selv hver dag.

»Det er ikke, fordi jeg lægger låg på mine tanker. Men jeg er klar over, at jeg selv styrer det. Det var godt nok et wakeupcall. Det liv, jeg har nu, er helt anderledes positivt og giver mig glæde«.

Seje Simon

Fie opdagede, at forholdet til de nærmeste blev vigtigere. Vigtigst er Simon, som hun blev forelsket i kort efter diagnosen, og som er hendes støtte i livet, trods hendes sygdom.

»Enhver anden mand ville have løbet skrigende væk. Simon er min klippe. Jeg bliver sgu så stolt. Vi roser også os selv tit. Når alle andre småbrokker sig over deres kæreste, så har vi en robust kærlighed«, siger Fie, der blev gift med Simon for to år siden.

»Vi er gode til at nyde nu og her. Simon og jeg glæder os til det, vi skal i weekenden. Hver dag siger vi tak til hinanden, og vi kan sidde i hver sin ende af sofaen med en bog. Vi snakker også om døden og om, at der nok er stor sandsynlighed for, at jeg dør før ham. Og hvad der skal ske til begravelsen. Og min familie har italesat, at han altid vil være deres familie, også selv om jeg ikke er med længere. I starten gør det ondt, men jo mere man taler om det, jo bedre føles det«, siger Fie.

»Det er jo smerte. Det gør ondt at miste folk. Men hvis man ser kærligheden i det, så er det til at bære«.